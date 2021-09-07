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07.09.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

Амурчанка получила ожоги во время праздничного фейерверка

Текст: Ольга Коваль

Жительница поселка Архара в Приамурье оказалась травмирована во время запуска праздничного фейерверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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ЧП произошло в воскресенье на празднике, посвященном юбилейной дате со дня образования поселка. Неудачно запущенный заряд попал в толпу людей. В результате 34-летняя женщина получила ожоги.

"В ходе проверки прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности", - рассказали в надзорном ведомстве.

В региональном управлении СК РФ в свою очередь сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже осмотрели место происшествия, установили организацию, занимавшуюся организацией праздника.

"В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших мероприятие", - добавили в СУ СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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