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Рубрика: Общество

Амурский паводок вызвал бэби-бум у дальневосточных аистов

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

После паводков на Амуре ученые заметили значительный всплеск рождаемости и выживаемости птенцов у дальневосточного аиста. Этот редкий вид птицы внесен в Красную книгу России.

Фото: iStock
В бассейне Амура насчитали рекордное число редких аистов

- Сейчас сложилась уникальная ситуация: беда для населения, но благо для дальневосточного аиста. Они приносят по шесть яиц и самое главное - выживают все птенцы. Выводят птенцов, ставят на крыло. Все потому, что корма хватает. После наводнения возникло много малых водоемов, где развиваются мальки рыб, лягушки, водные беспозвоночные, - рассказал РИА Новости директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов.

Эксперт отметил, что наблюдение за краснокнижыми птицами в последнее время ведется с помощью беспилотников и установленных в гнездах веб-камер. Современное тихое и незаметное для аистов оборудование позволяет ученым получить больший объем информации, чем раньше, когда надо было пешком ходить по болотам с фотокамерой и снимать своих подопечных, поднимая аппаратуру на удочках.

- Результаты наблюдений, на которые раньше тратились десятилетия, мы получаем за сезон, - признался Петр Осипов.

Справка "РГ"

Специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы работают на территории пяти дальневосточных регионов - Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края, Приморья и Забайкалья.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО ДФО Забайкальский край ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край

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