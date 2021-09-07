Амурский паводок вызвал бэби-бум у дальневосточных аистов

После паводков на Амуре ученые заметили значительный всплеск рождаемости и выживаемости птенцов у дальневосточного аиста. Этот редкий вид птицы внесен в Красную книгу России.

- Сейчас сложилась уникальная ситуация: беда для населения, но благо для дальневосточного аиста. Они приносят по шесть яиц и самое главное - выживают все птенцы. Выводят птенцов, ставят на крыло. Все потому, что корма хватает. После наводнения возникло много малых водоемов, где развиваются мальки рыб, лягушки, водные беспозвоночные, - рассказал РИА Новости директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов.

Эксперт отметил, что наблюдение за краснокнижыми птицами в последнее время ведется с помощью беспилотников и установленных в гнездах веб-камер. Современное тихое и незаметное для аистов оборудование позволяет ученым получить больший объем информации, чем раньше, когда надо было пешком ходить по болотам с фотокамерой и снимать своих подопечных, поднимая аппаратуру на удочках.

- Результаты наблюдений, на которые раньше тратились десятилетия, мы получаем за сезон, - признался Петр Осипов.

Справка "РГ"

Специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы работают на территории пяти дальневосточных регионов - Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края, Приморья и Забайкалья.