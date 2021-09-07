Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет

Синоптики Приморья заявили, что минувший август в крае оказался самым засушливым и теплым за последние 40 лет. Осадков выпало настолько мало, что их уровень даже не достиг половины месячной нормы.

В частности, во Владивостоке два месяца подряд наблюдался значительный дефицит осадков.

"Количество выпавшего дождя в августе составило 64 миллиметра (38 процентов от нормы). За июль-август выпало всего 87 миллиметров. За последние 40 лет такая засушливая погода во второй половине лета в краевом центре не отмечалась", - говорится в сообщении пресс-службы Примгидромета.

Порадовал август приморцев и теплой погодой. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в крае составила +20...+22 градуса, на севере - +17...+19, что немногим выше среднего значения.

А во Владивостоке дневные температуры добирались до рекордных отметок. Так, 5-го и 6-го августа воздух в городе прогрелся до +31 градуса, что всего на одну десятую ниже абсолютного максимума температуры, установленного в 1956 году.

Кстати, из-за отсутствия обильных осадков на реках региона почти весь месяц наблюдался спад воды.

"Лишь в отдельные периоды отмечались кратковременные подъемы уровня воды, существенно не повлиявшие на водность рек", - добавили в Примгидромете.