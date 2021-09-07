Новости

"Яндекс" запустил функцию закадрового перевода для всех англоязычных видео 10:00
Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе на 14,2 процента 09:55
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 09:55
На Колыму и Чукотку пришли первые заморозки 09:50
Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель 09:47
Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб 09:41
Назван простой способ снизить давление без лекарств 09:33
Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике 09:31
Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет 09:25
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц 09:13
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут 08:22
Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open 08:12
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике 07:50
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников 07:23
На Камчатке рассказали, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 07:02
Камчатское предприятие оштрафовали за обрушение причала в порту 06:54
В США восстанавливают подачу электричества после урагана "Ида" 06:40
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии 06:14
Во Владивостоке боевые пловцы уничтожили "диверсантов" на берегу 05:48
В канадского премьера бросили горсть камней после предвыборного митинга 05:47
Вильфанд: Потепление в центре европейской части РФ связано с западными ветрами 05:18
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 09:25
Рубрика: Общество

Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет

Текст: Ольга Коваль

Синоптики Приморья заявили, что минувший август в крае оказался самым засушливым и теплым за последние 40 лет. Осадков выпало настолько мало, что их уровень даже не достиг половины месячной нормы.

Фото: iStock
Синоптики прогнозируют заморозки и снег в Центральной России

В частности, во Владивостоке два месяца подряд наблюдался значительный дефицит осадков.

"Количество выпавшего дождя в августе составило 64 миллиметра (38 процентов от нормы). За июль-август выпало всего 87 миллиметров. За последние 40 лет такая засушливая погода во второй половине лета в краевом центре не отмечалась", - говорится в сообщении пресс-службы Примгидромета.

Порадовал август приморцев и теплой погодой. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в крае составила +20...+22 градуса, на севере - +17...+19, что немногим выше среднего значения.

А во Владивостоке дневные температуры добирались до рекордных отметок. Так, 5-го и 6-го августа воздух в городе прогрелся до +31 градуса, что всего на одну десятую ниже абсолютного максимума температуры, установленного в 1956 году.

Кстати, из-за отсутствия обильных осадков на реках региона почти весь месяц наблюдался спад воды.

"Лишь в отдельные периоды отмечались кратковременные подъемы уровня воды, существенно не повлиявшие на водность рек", - добавили в Примгидромете.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников
Захарова рассказала о "мягкой вербовке" работавших в посольствах россиян
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян