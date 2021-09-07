На Чукотке ветеранам труда выплатят по 10 тысяч рублей

Парламентарии Чукотки приняли законопроект "О почетном звании "Ветеран труда Чукотского автономного округа". Документ предусматривает дополнительные выплаты ветеранам в день образования округа, который отмечается 10 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Выплаты полагаются региональным ветеранам труда, которые вышли на пенсию. Женщинам старше 50-ти и мужчинам старше 55-ти лет будут ежегодно доплачивать по 10 тысяч рублей в день образования Чукотского АО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что закон будет иметь обратную силу, а значит, на выплаты смогут претендовать ветераны, получившие это звание еще до вступления документа в силу.

В этом году дополнительные 10 тысяч получат свыше трех тысяч жителей Чукотки, в их числе - почетные оленеводы, золотодобытчики, мастера народных промыслов, морские зверобои. Чтобы получить звание ветерана труда, претендент должен отработать не менее 20 лет в любой организации на территории округа и быть награжденным одной из региональных наград.