На Камчатке рассказали, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Камчатском крае должен быть сформирован уже этой осенью. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в интервью ТАСС, подчеркнув, что делает все, чтобы этого достигнуть.

Глава Камчатки отметил, что летом жители массово уезжают отдыхать в длинные северные отпуска, поэтому процесс вакцинации шел не так активно. Сейчас заметен рост количества привитых от COVID-19.

При этом летом в крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных групп населения. Прививку должны были поставить, например, работники рыболовецких предприятий. Благодаря этому, в некоторых компаниях вакцинацию прошли уже все сотрудники.

Владимир Солодов также рассказал, что сформировавшийся коллективный иммунитет позволит заняться развитием плановой медицины на Камчатке.