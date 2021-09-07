В некоторых регионах России выпал первый снег

На севере Магаданской области выпал первый осенний снег - он прошел в Хасынском и Ягоднинском районах. Белые хлопья стали абсолютной неожиданностью для жителей поселка Талая, где выпало до 30 сантиметров осадков, ведь синоптики прогнозировали там дождь. Как следствие, властям региона пришлось объявить о скором начале отопительного сезона.

"Вот и лето прошло! Пора менять резину!" - пишут жители Магадана в соцсетях. Ну а те, у кого машин нет, уже не первый день ежатся от морозца на остановках общественного транспорта. Впрочем, метеорологи объясняют, что осенние и даже летние снегопады на Колыме - явление обычное. В северных районах они наблюдаются ежегодно. И в основном на горных перевалах.

Департамент ЖКХ региона ведет наблюдение за среднесуточной температурой, но пока она пороговых значений не достигла. Тем не менее сегодня в некоторых районах Магадана дадут отопление.

- В целом работы выполняются в рамках графика - уже к 13 сентября тепло должно поступить во все дома. Думаю, отопительный сезон пройдет спокойно. Мы обеспечены жидким топливом для отдаленных поселков. Ну а что касается Магадана, то осталось выполнить всего три поставки угля, и тогда город будет обеспечен им на весь отопительный сезон, - заверил глава областного центра Юрий Гришан.

Тем временем радиаторы стали теплыми и в 24 из 36 районов Якутии. Как и Магаданская область, эта республика относится к Крайнему Северу, поэтому отопление в некоторых ее населенных пунктах включают в августе-сентябре, а выключают в июне.

В социальных учреждениях столицы Якутии тепло появилось уже первого сентября, а в жилых домах - спустя пять дней. По словам министра ЖКХ и энергетики региона Вячеслава Емельянова, сейчас продолжается северный завоз топлива для котельных в труднодоступные населенные пункты республики. В общей сложности их нужно обеспечить 514 тоннами топлива, и на сегодня этот план выполнен на 82 процента. Завершат северный завоз в октябре.

А вот в некоторых населенных пунктах Чукотки отопление и вовсе не отключали - арктическим летом было слишком холодно! 28 июня попытку остудить батареи сделали в поселке Провидения на северо-востоке региона. Однако уже в июле тепло в дома местных жителей пришлось вернуть: люди жаловались на низкую температуру. В Анадыре отопительный сезон стартовал в начале августа - на две недели раньше обычного из-за резкого понижения температур. Так что пока жители большей части России охлаждались под кондиционерами, население этого города согревалось у радиаторов.

"Вот и лето прошло! Пора менять резину!" - пишут жители Магадана в соцсетях. Ну а те, у кого машин нет, уже не первый день ежатся от морозца на остановках

Не отключали отопление и в Алеутском муниципальном округе Камчатки. А с наступлением календарной осени тепло стало и в многоквартирных домах северных районов региона - в частности Карагинского и Пенжинского.

Между тем

Тепло пришло и в дома жителей европейской части России. Так, уже включено отопление в Карелии, Ненецком АО и Мурманской области. Ну а сегодня ежиться от холода в своих квартирах перестанут и жители Архангельской области.