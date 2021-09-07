Василий Орлов: Президент поддержал все предложения Амурской области

По окончании работы на Восточном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Амурскую область. В рамках рабочей поездки глава государства посетил космодром Восточный, проконтролировал ход строительства инфраструктурных объектов, в частности, командного пункта и стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара".

После этого Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Василием Орловым.

- Мы обсуждали пять тем. Одна из них касается строительства аэропортового комплекса в Тынде. Стоимость работ составляет 3,2 миллиарда рублей. Проект уже находится в госпрограмме "Развитие транспортной системы", но начало его реализации намечено на 2024 год. Я попросил передвинуть этот срок на 2022-й, так как в 2024 году вся страна будет праздновать 50-летие БАМа. Хотелось бы, чтобы к этому времени у нас уже был аэропортовый комплекс, - сообщил глава Приамурья.

Еще одна просьба связана со строительством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. Проект находится на контроле у заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В текущем году подписано концессионное соглашение с инвестором, который будет строить современный пассажирский терминал. Вложения оцениваются в семь миллиардов рублей. Инвестор считает необходимым скорректировать параметры строящейся ВПП - добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы судов.

- Возведение новой ВПП не только поможет решить проблему доступности и авиаперевозок в регионе, но позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов. Аэропорт Благовещенска сможет принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе и расширит маршрутную сеть региона, = отметил Василий Орлов. - Президент по этим просьбам дал поручение правительству Российской Федерации рассмотреть и поддержать реализацию проектов.

Третий вопрос, который губернатор обсудил с президентом, связан со строящейся трансграничной канатной дорогой.

Напомним, торжественное погружение первой сваи будущей международной трассы, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, состоялось в апреле 2021 года. В настоящее время закончены работы нулевого цикла и осуществляется возведение конструкций терминала. Готовность объекта превышает 10 процентов, а общая стоимость объекта - девять миллиардов рублей.

- Инвестор получил статус резидента территории опережающего развития "Приамурская". Преференциальный режим позволит сделать проект экономически более выгодным, инвестор получает налоговые льготы, снижение страховых взносов, а также дополнительную административную и инфраструктурную поддержку, - пояснил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.

По словам губернатора Амурской области, канатно-подвесная дорога длиной 976 метров будет готова в конце 2023 года.

- Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены, - отметил Василий Орлов. - Канатная дорога через реку Амур - не просто масштабный проект для нашей области. Это первая в мире канатная дорога между городами двух разных стран. Она расширит возможности для развития туризма и множества сопутствующих направлений - гостиничного бизнеса, общественного питания, это повлечет создание рабочих мест, дополнительные налоги в бюджет региона.

Речь на встрече президента и губернатора шла и о берегоукреплении.

- В Амурской области в связи изменением гидрологической обстановки дамбы и другие гидротехнические сооружения необходимы, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - Мы в этом году увидели, как построенные сооружения сдержали, не пустили воду в областной центр во время наводнения. Если бы вода зашла в город, разрушительные последствия могли быть очень серьезными.

В Благовещенске набережная строится достаточно давно, и сейчас ее готовность составляет 71 процент: из десяти участков семь введены в эксплуатацию. В апреле текущего года областной минфин выделил дополнительные 300 миллионов на берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура в Благовещенске. Но для завершения трех участков необходимо 3,4 миллиарда рублей.

- Из этой суммы 1,6 миллиарда мы уже предусмотрели в трехлетнем бюджете области. Эти деньги пойдут на окончание работ на набережной в районе судостроительного завода. Необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса № 5 - на эти цели требуется 1,8 миллиарда. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он нас поддержал, - рассказал глава области.

Напомним, в марте 2021 года объекты на набережной Благовещенска посещал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Ему докладывали о проектах по берегоукреплению и строительству канатной дороги. Тогда он отметил, что будут рассмотрены возможности для поддержки проектов на набережной столицы Приамурья.

Пятой темой беседы стало строительство родильного дома в Благовещенске.

- Здание городского роддома старое. Необходимо возводить новое мощностью на 150 коек, - подчеркивал губернатор три года назад. - Это наболевшая проблема амурской медицины.

В феврале 2021-го, выступая на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта", Василий Орлов указал, что в области существует острая потребность в строительстве онкологического центра, станции переливания крови, нового родильного дома и эти объекты необходимо включить в федеральные проекты. Инициативу Приамурья по возведению нового роддома поддержали сенаторы. В апреле этого года из госэкспертизы вышла проектная документация. Стоимость объекта - 3,6 миллиарда рублей. В регионе готовы приступить к возведению с 2022 года. Василий Орлов попросил президента выделить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

- Мы поднимали пять вопросов, и все пять вопросов президент поддержал, он дал поручения соответствующим ведомствам и министерствам. Сейчас многое будет зависеть от расторопности региональной команды, умения взаимодействовать с федеральным правительством, - подвел итог губернатор Амурской области.