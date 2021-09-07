Во Владивостоке боевые пловцы уничтожили "диверсантов" на берегу

Во Владивостоке боевые пловцы Тихоокеанского флота "уничтожили" разведывательно-диверсионную группу, захватившую важный береговой объект, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

По легенде учений, "диверсанты", закрепившиеся на берегу, попытались захватить узел связи и выполнили несколько взрывов, чтобы прервать сообщение прибрежных коммуникаций. Для их нейтрализации была направлена группа боевых пловцов.

"Незаметно пройдя под водой, бойцы осуществили внезапный налет на "диверсантов". В ходе скоротечного огневого боя "противник" был нейтрализован", - рассказал Колесников.

Освободив объект от "врагов", водолазы осмотрели фарватер, во время которого нашли глубинную мину. Опасную находку уничтожили управляемым подрывом.

По словам Колесникова, в тренировках принимали участие две группы противодиверсионного отряда, одна из которых играла роль условного противника. Чтобы максимально приблизить обстановку к реальной, военнослужащие использовали средства имитации и холостые боеприпасы.