Что нашла французская семья в селе под Самарой

Семья из Франции с пожилыми родителями и малыми детьми приехала в Самарскую область шесть лет назад, не имея знакомых, не зная языка. Знали только, что именно в России строят храмы и уважают семейственность, а значит, их дети смогут жить ради семьи и своих детей. Другими словами, ехали ради будущего.

Чай с круассанами

- Приезжайте, конечно, попьем чаю, поговорим, - сразу согласилась на предложение о встрече глава семьи Мари, к сожалению, в этом году похоронившая любимого мужа Дени на местном погосте. Нас встретили в самарском селе Нижняя Солонцовка настоящими французскими круассанами. За огромным столом в бурятской юрте (ее заказали на время строительства дома) - хозяйка, ее 11-летняя дочь Эля, 9-летний сын Тао и их дядя Жан, младший брат Мари. Забегая вперед, скажу, Мари с удовольствием дает мастер-классы по выпечке круассанов и багетов: иногда к ней привозят туристические группы.

Почему чай, а не кофе, ведь это так по-французски, был мой первый вопрос. Мари рассмеялась.

- Когда нас впервые пригласили на чай в России, мы очень удивились, не ожидали, что стол будет так накрыт. Во Франции чай - это только чай, ну или да, кофе, а здесь это выражение значит, что тебя накормят. Даже если гости пришли неожиданно и холодильник пустой. У вас хозяйки запасливые, всегда есть соленья, компоты. Вот поэтому чай - перенимаем традиции гостеприимства, - улыбается 45-летняя француженка.

День соседа

И сразу же вопрос про забор и большие окна сбоку, а не спереди на фасаде, как это принято в России. Забора вокруг участка в 20 соток до сих пор нет. Профлисты хозяйке не нравятся, есть мечта о настоящем деревянном заборе, но пока для семьи это дорого. Да и воровать нечего, даже телевизора нет. А гостям всегда рады: нередко на участке устраивают День соседа под "Замечательного соседа" Эдиты Пьехи. Благодаря французам перезнакомились и жители ближайших коттеджей.

Именно в России, в Солонцовке, семья поняла, что такое дружба. На участке подрастают подаренные соседкой абрикосы, в доме есть отданная друзьями и перекрашенная старая мебель. Русские друзья шутят: француженка на "Ниве" рассекает, а мы на "Рено". Мария смеется вместе с ними, предпочитая тратить свою жизнь на общение с родными и близкими по духу людьми, а не на заработки нон-стоп (она преподает французский по скайпу) ради брендовой одежды и дорогого авто.

Что касается дома, то проект вместе с мужем Дени делали сами. Дом получился небольшой. Хотя сейчас Мари говорит, что уменьшила бы его еще вполовину, чтобы лишние вещи не захватывали пространство, а домашние учились уважать друг друга, жить сообща.

Подстраивать под местный климат дом пришлось по ходу. Спасибо, строители научили, мол, если дом не поднять, зимой не выйдете, дверь наполовину снегом завалит. Снежные зимы особенно нравятся французам. Когда солнце заливает оранжевым светом искрящиеся сугробы под окнами, как тут не вспомнишь "Мороз и солнце!", говорит Мари...

Два чемодана и свобода

Свой переезд из города Аверона в Самару Мари вспоминает как один из самых счастливых моментов жизни. Что-то продали, что-то раздарили и - в путь, сказав знакомым, что едут на гастроли (оба брата Мари - музыканты).

- Вы не представляете, какое это было ощущение свободы, чистого листа, когда мы с двумя чемоданами и детьми приехали в Самару, чтобы учить язык в университете, - словами это невозможно передать! - с воодушевлением вспоминает она.

Через 9 месяцев были тесты (русский, история России, миграционное законодательство). А за полтора года до этого специалист в сфере туризма Мари и директор пансионата для престарелых Дени всерьез задумались о будущем своих детей. С одной стороны, свобода во Франции доведена до крайности: ребенок может сам выбрать свой пол, с другой - излишне регламентирована, считает Мари. Так, сосед не может тебе подарить семена со своего огорода, сажать следует только овощи из каталога. Не делаешь прививки детям - их могут отобрать. Историю Франции в школах можно учить по желанию. Да и в учебниках написано, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Но как же строить будущее, не зная своего прошлого, сокрушается Мари.

И тогда французы начали искать страну, где строят храмы, а значит, есть ценности, которые ближе к Богу, где главное - семья. И где не принимают гендерную теорию. Только Россия отвечала этим критериям.

Французы в восторге: на их исторической родине нельзя обмениваться с соседями семенами, а здесь сажай все, что хочешь. И ведь все — растет! Фото: из семейного архива

О мужчинах и женщинах

- Мой дед готовился стать священником, его все называли Ангел, но ушел воевать в 18 лет, на долгие пять лет. Он рассказывал, как однажды шел по полю мертвых людей, по их телам, так их было много... И только в России я поняла, насколько это ужасно: во Второй мировой войне погибло 27 миллионов русских... Франция торговала оружием, которым убивали детей в Сирии. У России много самого лучшего оружия в мире, но оно нужно для защиты. Никогда Россия не начинала военные конфликты. Поэтому я не против, если Тао пойдет в свое время в армию, потому что это долг мужчины - защищать, - рассуждает Мари.

Во Франции мужчины уже давно не похожи на мужественных защитников, говорит моя собеседница. А в Самаре в автобусе она видела, что мужчина сделал замечание сидевшему в салоне парню. Уступи место девушкам! О таком в европейских странах даже помыслить нельзя.

- У вас много молодых счастливых семей, у нас 20-летних не поймут, жениться принято после 35 лет, многие вообще выбирают жизнь без детей. А значит, и без будущего, - уверена Мари.

Друзья шутят: француженка на "Ниве" рассекает, а мы на "Рено"

Разговаривает она с небольшим акцентом, но почти без ошибок. В отличие от дочки Эли, которая с легкостью переходит с грассирующего французского на чисто русский. Спасибо учителю начальных классов, она ей как вторая мама. Впрочем, и Мари русский дался легко, несмотря на падежи и исключения.

- У вас очень прямолинейный язык, он одновременно и определеннее, и богаче. Французский - более витиеватый, не случайно же это язык дипломатии, - напомнила Мари.

Брак с Россией

За шесть лет семья только дважды столкнулась с коррупцией, когда за взятку предлагали решить "сложный" вопрос. Во Франции, уверена Мари, эти вещи более обыденные. И всегда вопрос решался в итоге без денег. Сейчас у всех родственников Мари есть вид на жительство, все рассчитывают получить гражданство.

Ее отец и мама своими руками отстроили дом в соседнем селе Большая Каменка, путешествие в Россию - первое в их жизни. Один из братьев-музыкантов отстроился рядом с родителями, зарабатывает музыкой, держит живность, другой - начал дом в Белозерках. Уезжать из России семья не собирается. Мари шутит, с Россией у них "брак, и назад пути нет". Да и как можно уехать от места, где есть время на любовь и заботу. В России она услышала это странное для француза выражение - "живем ради детей". И приняла его всей душой, так же, как и бескрайнюю страну, по которой мечтает теперь отправиться в путешествие с семьей. А самым большим комплиментом для Мари стало признание соседей и друзей - "ты настоящая россиянка".