Эксперты оценили перспективы глав регионов сохранить места

Новости

Патриарх поздравил российских паралимпийцев с достигнутыми результатами. 00:31
Анна Кузнецова предложила запустить программу наставничества для сирот 00:15
Умер актер из "Прослушки" и "Подпольной империи" Майкл Кеннет Уильямс 00:11
Названы самые частые преступления в московском метро 00:10
Захарова рассказала о "мягкой вербовке" работавших в посольствах россиян 06.09.2021
"Спартак" одержал третью подряд победу на старте сезона КХЛ 06.09.2021
В рамках ВЭФ было подписано рекордное количество соглашений 06.09.2021
Захарова: В НАТО ищут виноватого в произошедшем в Афганистане 06.09.2021
Мишустин обсудил с премьер-министром Беларуси двустороннее сотрудничество 06.09.2021
Марио Фернандес пропустит матч против сборной Мальты 06.09.2021
ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство 06.09.2021
Экспорт российского зерна в августе приблизился к рекорду 06.09.2021
Валерий Карпин: Никто в сборной России не умрет без тортика и конфетки 06.09.2021
Пеле сообщил о проведенной операции по удалению опухоли 06.09.2021
Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии 06.09.2021
Смолов станет капитаном сборной России в матче с Мальтой 06.09.2021
Кузнецова: Каждый второй ребенок в стране сталкивался с буллингом 06.09.2021
Гостевым зрителям разрешили посещать матчи под эгидой УЕФА 06.09.2021
ЦИК приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Россию 06.09.2021
В Госдуме оценили намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы в РФ 06.09.2021
Главный тренер сборной Мальты назвал "хорошей новостью" травму Головина 06.09.2021
В Крыму суд арестовал подозреваемых в подрыве газопровода 06.09.2021
Названы запрещенные блюда для школьного питания 06.09.2021
Инфекционист рассказал, когда коронавирус отступит в России 06.09.2021
Движение поездов московского метро восстановлено после задымления 06.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
07.09.2021 00:00
Рубрика: Власть

Эксперты оценили перспективы глав регионов сохранить места

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
В девяти регионах 17-19 сентября изберут прямым голосованием высших должностных лиц. Выборы этого уровня пройдут по референдумному сценарию, то есть сюрпризов от их итогов ждать не стоит, говорится в новом докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Однако за некоторыми из этих кампаний все же будет интересно наблюдать, считает глава фонда Константин Костин.

Прямые выборы губернаторов намечены в республиках Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях. Еще в трех - Дагестане, Северной Осетии - Алании и Карачаево-Черкесии - глав регионов выберет парламент.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах

Согласно докладу, оппозиционные партии в основном выдвинули "откровенных статистов". То, что выборы, как ожидается, пройдут без заметных сюрпризов, эксперты связывают с несколькими причинами. "Парламентская оппозиция, как говорится, отрабатывает номер, ведь для партий основные выборы в этом сезоне - это выборы в Госдуму, - отметил Костин в разговоре с "РГ". - И понятно, что все кадровые усилия, а также усилия избирательных штабов и региональных отделений в первую очередь сконцентрированы на думской кампании".

Авторы доклада напоминают, что губернаторский корпус обновляется циклически, и границы этих циклов примерно укладываются в отрезки между выборами депутатов ГД. Разумеется, электоральные графики нарушаются досрочными отставками. Но в целом для губернаторского уровня в этом году "межсезонье". Как говорится в докладе, свои лучшие кадры и основные ресурсы оппозиционеры сейчас тратят на сохранение и укрепление позиций в федеральном парламенте. "В итоге региональные выборы оказываются затенены федеральными", - констатируют эксперты.

Но все же некоторые из кампаний вызвали у экспертов ФоРГО интерес. "Выделил бы в первую очередь те регионы, где губернаторы переизбираются, - сказал Костин. - Их результат - в решающей степени оценка того, что было сделано. В этом смысле обращают на себя внимание Чеченская Республика, Тверская и Тульская области. Потому что там итог выборов будет оценкой работы руководителей территорий".

Для партий основные выборы в этом сезоне - это выборы в Госдуму

Специфически проходит кампания в Хабаровском крае. "На момент назначения исполняющего обязанности здесь проходили многотысячные митинги, - отметил Костин. - И то, что сейчас ситуация выровнялась, стала предсказуемой, это большой успех и федерального центра, и и.о. губернатора". Для того чтобы победить в первом туре, врио губернатора Михаилу Дегтяреву будет важно получить поддержку не только лояльного к власти электората, но и голоса сторонников экс-главы региона. От того, удастся ли Дегтяреву консолидировать этот электорат, и будет зависеть, насколько убедительной окажется его победа, отмечают авторы доклада.

В Госдуме оценили намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы в РФ

Еще один врио губернатора, на котором заострили внимание эксперты, - Артем Здунов (Мордовия). Определенная проблема для его результатов на выборах может состоять в том, что республика привыкла к своего рода "герметичности" - сюда никогда не присылали "варягов". А Здунов - именно "варяг", которому к тому же явно выдан мандат на "зачистку" старой региональной элиты. Так что не исключено, что будут попытки спровоцировать какие-нибудь скандалы и не позволить кандидату от власти получить адекватно высокий по мордовским меркам результат (80-90%). С такой же проблемой может столкнуться и еще один врио-"варяг" - Вячеслав Гладков в Белгородской области.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Мордовия СФО Тыва СКФО Чеченская Республика ЦФО Белгородская область ПФО Пензенская область Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Лавров: США под предлогом проблем с выдачей виз пытаются выторговать себе преимущества
Мишустин назвал дату начала президентских выплат военным
Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы "Северного потока-2"
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян
В Крыму суд арестовал подозреваемых в подрыве газопровода
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией