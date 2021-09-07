Эксперты оценили перспективы глав регионов сохранить места

В девяти регионах 17-19 сентября изберут прямым голосованием высших должностных лиц. Выборы этого уровня пройдут по референдумному сценарию, то есть сюрпризов от их итогов ждать не стоит, говорится в новом докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Однако за некоторыми из этих кампаний все же будет интересно наблюдать, считает глава фонда Константин Костин.

Прямые выборы губернаторов намечены в республиках Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях. Еще в трех - Дагестане, Северной Осетии - Алании и Карачаево-Черкесии - глав регионов выберет парламент.

Согласно докладу, оппозиционные партии в основном выдвинули "откровенных статистов". То, что выборы, как ожидается, пройдут без заметных сюрпризов, эксперты связывают с несколькими причинами. "Парламентская оппозиция, как говорится, отрабатывает номер, ведь для партий основные выборы в этом сезоне - это выборы в Госдуму, - отметил Костин в разговоре с "РГ". - И понятно, что все кадровые усилия, а также усилия избирательных штабов и региональных отделений в первую очередь сконцентрированы на думской кампании".

Авторы доклада напоминают, что губернаторский корпус обновляется циклически, и границы этих циклов примерно укладываются в отрезки между выборами депутатов ГД. Разумеется, электоральные графики нарушаются досрочными отставками. Но в целом для губернаторского уровня в этом году "межсезонье". Как говорится в докладе, свои лучшие кадры и основные ресурсы оппозиционеры сейчас тратят на сохранение и укрепление позиций в федеральном парламенте. "В итоге региональные выборы оказываются затенены федеральными", - констатируют эксперты.

Но все же некоторые из кампаний вызвали у экспертов ФоРГО интерес. "Выделил бы в первую очередь те регионы, где губернаторы переизбираются, - сказал Костин. - Их результат - в решающей степени оценка того, что было сделано. В этом смысле обращают на себя внимание Чеченская Республика, Тверская и Тульская области. Потому что там итог выборов будет оценкой работы руководителей территорий".

Для партий основные выборы в этом сезоне - это выборы в Госдуму

Специфически проходит кампания в Хабаровском крае. "На момент назначения исполняющего обязанности здесь проходили многотысячные митинги, - отметил Костин. - И то, что сейчас ситуация выровнялась, стала предсказуемой, это большой успех и федерального центра, и и.о. губернатора". Для того чтобы победить в первом туре, врио губернатора Михаилу Дегтяреву будет важно получить поддержку не только лояльного к власти электората, но и голоса сторонников экс-главы региона. От того, удастся ли Дегтяреву консолидировать этот электорат, и будет зависеть, насколько убедительной окажется его победа, отмечают авторы доклада.

Еще один врио губернатора, на котором заострили внимание эксперты, - Артем Здунов (Мордовия). Определенная проблема для его результатов на выборах может состоять в том, что республика привыкла к своего рода "герметичности" - сюда никогда не присылали "варягов". А Здунов - именно "варяг", которому к тому же явно выдан мандат на "зачистку" старой региональной элиты. Так что не исключено, что будут попытки спровоцировать какие-нибудь скандалы и не позволить кандидату от власти получить адекватно высокий по мордовским меркам результат (80-90%). С такой же проблемой может столкнуться и еще один врио-"варяг" - Вячеслав Гладков в Белгородской области.