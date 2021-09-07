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07.09.2021 12:59
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Саратов с рабочей поездкой.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Там премьер-министр планирует осмотреть строящуюся инфекционную больницу, а также посетить технопарк Almaz-Digital и трамвайное депо и ознакомиться с проектом реконструкции набережной реки Волги.

Кроме того, глава кабмина намерен провести встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Отметим, что данная рабочая поездка в Саратов станет для Михаила Мишустина первой в должности главы правительства. Вместе с премьер-министром в регион прибыли также министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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