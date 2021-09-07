Мишустин поддержал сразу несколько важных для Саратова социальных проектов

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник приехал с рабочим визитом в Саратов, где его попросили поддержать ряд значимых для города социальных и инфраструктурных проектов.

Глава правительства еще не прибыл в волжский город, а хорошие новости уже долетали до региона. Области выделено более 87 миллионов рублей на софинансирование ведущегося с 2019 года строительства онкологического диспансера на 200 коек. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену, а также будет оборудовано 20 местами дневного пребывания больных и 12 койками реанимации и интенсивной терапии.

Планы области по модернизации региональной системы здравоохранения этим не ограничиваются. В мае прошлого года в Саратове начали строить инфекционную больницу. До конца этого года она должна быть введена в строй. Больница будет принимать в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией. Мишустин положительно оценил такие сроки. Строительство современных инфекционных центров в регионах играет серьезную роль в создании санитарного щита страны, заметил он. "Санитарный щит страны, который создается по инициативе президента, - это набор социально-экономических инициатив, которые были поддержаны президентом, как раз основывается на таких блоках, - заявил премьер, осматривая стройку. - Это очень серьезная, продуманная система серьезного щита инфекционной больницы, которая позволит в том числе помогать людям и во время пандемии, и не во время пандемии".

В следующем году Саратовская область хочет приступить к возведению нового клинического противотуберкулезного диспансера. А для этого проекта администрация региона обратилась за помощью правительства. "Без сомнения, мы это поддержим. В следующем году нужно начинать", - согласился премьер-министр. Он попросил министерство здравоохранения проанализировать потребность соседних регионов в оказании помощи больным с туберкулезом и учесть это при планировании объекта. "Нужно все рассчитать, проектно-сметную документацию утвердить. Мы поддержим этот проект", - заверил Михаил Мишустин. Объемы поддержки он пообещал определить позднее.

Одобрение премьер-министра получил и проект модернизации саратовского трамвайного сообщения, включая создание линии скоростного транспорта. История местного электротранспорта уходит корнями в конец XIX века. Первый конный трамвай начал курсировать в Саратове в 1887 году, а в 1908 году запустили электрический. Сегодня в городе работают 10 трамвайных маршрутов, на линию ежедневно выходят 82 трамвая. Но состояние парка и путей часто никак не соответствует времени.

Общий объем вложений на модернизацию электрического и рельсового транспортного хозяйства Саратова составит 9,3 миллиарда рублей на три года

Михаил Мишустин посетил Кировское трамвайное депо, где смог сам посмотреть на парк техники, которой уже не один десяток лет. Внутрь премьер заглядывать не стал, иначе увидел бы изрядно потертые сиденья. В Саратове хотят возродить свой трамвай в лучшем современном виде. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, аргументируя значение проекта, рассказывал о случаях, когда вагоны просто сходили с рельс. При этом идея состоит в том, чтобы закольцевать несколько действующих маршрутов и запустить скоростной трамвай. "Это ускорит передвижение пассажиров и повысит комфорт", - рассчитывает Володин. Сейчас движение на линиях составляет всего 10 километров в час, а на скоростной показатель вырастет в три раза. Для реализации представленного премьеру плана в течение трех лет потребуется 9,3 миллиарда рублей, и к 2029 году пассажиропоток вырастет с нынешних 21 миллиона пассажиров до 32 миллионов, что поможет вывести саратовский трамвай на окупаемость.

Модернизация всей инфраструктуры общественного транспорта - большой проект, о котором говорил президент, напомнил глава правительства, и средства на его реализацию в бюджет заложены. "Очень важно, чтобы мы в этой истории смогли поменять инфраструктуру, сделать новые нормальные адекватные современные средства передвижения и в первую очередь обеспечить людей надежным хорошим транспортом", - сказал Михаил Мишустин. Глава кабмина пообещал, что по возвращении в Москву даст еще одно поручение, которое поможет в обновлении рельсового хозяйства. Дело в том, пояснили работники депо, что многие трамвайные линии находятся на одном уровне с автомобильными дорогами, а ремонт ведется по отдельности. Мишустин считает, что на ремонт путей можно направить средства дорожных фондов. Министерствам поручат проработать этот вопрос нормативно.

Передовые цифровые технологии главе правительства представили в создаваемом в Саратове технопарке "Алмаз диджитал". "Почта России" показала здесь возможности флагманского офиса с системой распознавания лиц, аппаратом для 3D-печати и автоматизированным постаматом, рассказали премьеру о центре оцифровки писем. Решения эти премьер считает инновационными, востребованными со временем в крупных городах, но необходимо принять правильную модель работы с гражданами. "Абсолютно важно эту модель посмотреть, подумать, каким образом в первую очередь обеспечить людей современными востребованными услугами, ну и, конечно, помочь самой почте преодолеть непростую ситуацию", - указал Мишустин. Очень важно, чтобы сама модель нашей почты была полезна людям, добавил он.

Еще одна важная тема была затронута на встрече премьера с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым - расселение аварийного жилья. Радаев рассказал, что переселение людей из аварийного жилого фонда является "актуальной повесткой" для Саратовской области. Он поблагодарил Мишустина за помощь от федеральных властей в этом вопросе и выразил надежду, что регион и дальше будет получать такую поддержку. Губернатор добавил, что в нынешнем году область уже получила часть средств на решение проблемы ветхого жилья в городе Энгельсе. Михаил Мишустин попросил главу региона активно продолжать эту работу. "В первую очередь это очень важно людям", - сказал председатель правительства.