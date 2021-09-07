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07.09.2021 18:02
Рубрика: Общество

Мурашко предупредил о "молчащих пациентах"

Текст: Ирина Невинная
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил, как в поликлиниках организуется диспансерное наблюдение за хроническими больными. Важно, чтобы пациенты своевременно проходили профилактические осмотры, а также самостоятельно наблюдали за собственным здоровьем, отметил министр во время рабочей поездки в Саратов, где он посетил ряд медицинских учреждений.
Михаил Мурашко во время визита в Саратов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Михаил Мурашко во время визита в Саратов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Михаил Мурашко во время визита в Саратов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

"Для большего контакта и ускорения работы врача с пациентом нужно привлечь немедицинский персонал для оформления документов, работы с информационными системами. Это освободит врачу время на общение с пациентом. Также имеется определенный дефицит врачебного состава - штат тоже нужно укомплектовывать. Самое главное, чтобы кадровая политика была выстроена четко и адекватно", - отметил Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Что касается своевременного прохождения профилактических осмотров, их правильная организация остается важной задачей, поскольку позволяет диагностировать заболевания, включая и жизнеугрожающие, на ранней стадии. Особенно важно привлечь пройти диспансеризацию тех, кто обычно предпочитает не обращаться к врачам, и делает это только в крайнем случае, когда уже есть серьезные проблемы со здоровьем.

"Есть пациенты, которые ведут активный образ жизни и стремятся к долголетию, а есть категории "молчащих пациентов", которые редко обращаются за медицинской помощью, и делают это только когда произошла уже катастрофа. В этой ситуации помочь значительно сложнее", - отметил глава Минздрава России.

Министр отметил необходимость усиления работы с диспансерными группами пациентов. "Сегодня вы отлично оснащены и готовы проводить высокотехнологичные операции, но нужно сделать так, чтобы не возникало запущенных случаев болезни", - отметил Михаил Мурашко, обращаясь к медикам.

По правилам, при организации диспансерного наблюдения пациентам должны напоминать о сроках обследования и приглашать их на прием. Делать это могут как сами медики (например, телефонным звонком), так и страховые медицинские организации.

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