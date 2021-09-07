Олег Николаев: Новая форма ветеринарной помощи важна для республики

Новая форма скорой ветеринарной помощи имеет важное значение для всей республики. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника, которое состоялось в поселке Ибреси.

По словам Николаева, ветеринарная служба позволяет обладать уверенностью и заниматься реализацией планов развития.

- Есть выражение "Врач лечит человека, а ветеринарный врач - человечество". Это действительно так. Вы трудитесь изо дня в день, чтобы не допустить, предотвратить болезни животных. Вносите свой вклад в защиту окружающей среды, контролируете выпуск доброкачественных продуктов животноводства, - отметил глава региона.

В Чувашии успешно развивается аграрный комплекс. Местная продукция находит все больше потребителей и выходит на новые рынки как внутри страны, так и за рубежом. Николаев сообщил, что экспорт товаров АПК в прошлом году вырос на 30 процентов.

- Уверен, что с учетом совершенствования господдержки в этом году будет обеспечен аналогичный или еще больший рост. И наша задача - максимально наладить переработку и выходить на рынки с готовой продукцией. На всех этапах этой работы нужно ваше внимание, ваша повседневная деятельность, чтобы сохранить эпизоотическое благополучие в регионе, контролировать безопасность и качество продукции, - сказал руководитель республики.

Он также добавил, что труд ветеринаров важен для сельхозпроизводителей разного уровня - и для фермеров, и для владельцев личных подсобных хозяйств. В частности, большая доля крупного рогатого скота в Чувашии содержится в частных подворьях. Они производят большую долю молока - в отдельных муниципалитетах она превышает 50 процентов.

- Здесь новая форма оказания скорой ветеринарной помощи, которую мы с этого года запускаем, имеет значение по многим направлениям. Помимо защиты от болезней нам важно повышать долю племенного скота. Это надо делать с учетом потребностей населения, - отметил Николаев.

В частности, для повышения доли племенного скота в рамках реализации Послания главы республики в этом году организовано 10 передвижных пунктов искусственного осеменения животных с комплексом оборудования. Они будут располагаться на базе 10 бюджетных учреждений Государственной ветеринарной службы Чувашии, охватывающих Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Красноармейский, Моргаушский, Чебоксарский, Ядринский, Яльчикский и Янтиковский районы. В них имеется наибольшее поголовье коров. В следующем год подобные передвижные пункты должны быть созданы по всей республике.

Глава региона обозначил еще одну задачу, которая должна стать для ведомства приоритетной - должный надзор за бездомными животными.

- Мы помним, как бездомные собаки доставляли людям неудобства. Необходимо сделать все, чтобы и система гуманного отношения была обеспечена, и общественная безопасность была налажена. Прошу эту работу вести более активно, - резюмировал Николаев.