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07.09.2021 11:15

Олег Николаев: Новая форма ветеринарной помощи важна для республики

Текст: Сергей Кирсанов
Новая форма скорой ветеринарной помощи имеет важное значение для всей республики. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника, которое состоялось в поселке Ибреси.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам Николаева, ветеринарная служба позволяет обладать уверенностью и заниматься реализацией планов развития.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Есть выражение "Врач лечит человека, а ветеринарный врач - человечество". Это действительно так. Вы трудитесь изо дня в день, чтобы не допустить, предотвратить болезни животных. Вносите свой вклад в защиту окружающей среды, контролируете выпуск доброкачественных продуктов животноводства, - отметил глава региона.

В Чувашии успешно развивается аграрный комплекс. Местная продукция находит все больше потребителей и выходит на новые рынки как внутри страны, так и за рубежом. Николаев сообщил, что экспорт товаров АПК в прошлом году вырос на 30 процентов.

- Уверен, что с учетом совершенствования господдержки в этом году будет обеспечен аналогичный или еще больший рост. И наша задача - максимально наладить переработку и выходить на рынки с готовой продукцией. На всех этапах этой работы нужно ваше внимание, ваша повседневная деятельность, чтобы сохранить эпизоотическое благополучие в регионе, контролировать безопасность и качество продукции, - сказал руководитель республики.

Он также добавил, что труд ветеринаров важен для сельхозпроизводителей разного уровня - и для фермеров, и для владельцев личных подсобных хозяйств. В частности, большая доля крупного рогатого скота в Чувашии содержится в частных подворьях. Они производят большую долю молока - в отдельных муниципалитетах она превышает 50 процентов.

- Здесь новая форма оказания скорой ветеринарной помощи, которую мы с этого года запускаем, имеет значение по многим направлениям. Помимо защиты от болезней нам важно повышать долю племенного скота. Это надо делать с учетом потребностей населения, - отметил Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В частности, для повышения доли племенного скота в рамках реализации Послания главы республики в этом году организовано 10 передвижных пунктов искусственного осеменения животных с комплексом оборудования. Они будут располагаться на базе 10 бюджетных учреждений Государственной ветеринарной службы Чувашии, охватывающих Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Красноармейский, Моргаушский, Чебоксарский, Ядринский, Яльчикский и Янтиковский районы. В них имеется наибольшее поголовье коров. В следующем год подобные передвижные пункты должны быть созданы по всей республике.

Глава региона обозначил еще одну задачу, которая должна стать для ведомства приоритетной - должный надзор за бездомными животными.

- Мы помним, как бездомные собаки доставляли людям неудобства. Необходимо сделать все, чтобы и система гуманного отношения была обеспечена, и общественная безопасность была налажена. Прошу эту работу вести более активно, - резюмировал Николаев.

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