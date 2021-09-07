Региональную программу "Золотой Маски" открыли "Обещанием на рассвете"

После "пандемической" паузы прошлого года Ульяновск вновь принял у себя театральный фестиваль "Золотая маска". Шедевры отечественной Мельпомены демонстрируются в "недогруженном" зале областного драмтеатра в виду продолжающихся санитарных ограничений. Артисты в курсе и не в обиде. Бабушки-капельдинеры строго наблюдают, чтобы медицинские маски не просто были надеты на лица, но плотно прикрывали зрительские носы.

- Желающих попасть на спектакли "Золотой маски" гораздо больше. Надеюсь, что в следующий раз обстоятельства позволят проводить фестиваль при полной загрузке театрального зала, - сказала по этому поводу представитель принимающей стороны руководитель регионального министерства искусства и культурной политики Евгения Сидорова.

Фестиваль "Золотая маска" стартовал в Ульяновске в понедельник, 6 сентября, и продлится до воскресенья, 12-го.

- Я очень рад, что "Золотая маска" в седьмой раз привозит спектакли, отмеченные премией, в ваш город. Мы знаем, что к нам здесь очень хорошо относятся. И очень дорожат, очень ценят. У нас замечательные отношения с нашими коллегами из областного драмтеатра и с замечательным ульяновским зрителем, - сказал президент фестиваля народный артист России Игорь Костолевский.

Первый проект фестиваля "Золотая маска" в Ульяновске состоялся в 2013 году. Но гастрольная программа - не единственное, что связывает фестиваль с этим городом. В областном драматическом театре имени Ивана Гончарова долгие годы работала народная артистка России, прекрасная актриса и педагог Кларина Шадько, среди ее многочисленных наград - "Золотая Маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Спектакли местных театров часто попадают в поле зрения экспертов фестиваля и даже в разные годы входили в длинный список премии - список самых замечательных премьер сезона.

В первый день фестиваля ульяновские зрители наслаждались спектаклем труппы театра имени Пушкина "Обещание на рассвете" режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова по художественной автобиографии Ромена Гари.

- Мы ужасно рады приехать в Ульяновск, мы здесь были не раз. Этот спектакль играем достаточно долго, и каждый раз, встречаясь со зрителем, мы понимаем, что к этой теме действительно очень сложно остаться равнодушным, просто по причине того, что мы все - дети и родители. Мы прилетели с нашим прекрасным коллективом, с которым постоянно вместе гастролируем. Мне это всегда приносит невероятное удовольствие - вращаться среди своих коллег, смеяться с ними. Мы с удовольствием подарим наши светлые эмоции вашему городу, - сказала актриса Московского театра имени Пушкина Александра Урсуляк.

Литературный мистификатор, кинорежиссер, дипломат Гари описал свои отношения с матерью, безумно его любившей и этой любовью предопределившей его судьбу. Эгоистичная требовательность матери здесь - обратная сторона ее несокрушимой веры в собственного ребенка, в его гениальность и исключительность.

Мать играет Александра Урсуляк, ее сына Ромена - почти годящийся ей в отцы Андрей Заводюк. На этом режиссер выстроил целую игру, где прошлое и настоящее, представление и переживание, ирония и исповедь, любовь и подавление переплелись так, что невозможно одно отделить от другого.

Зрители долго не отпускали актеров со сцены, отовсюду слышались приглушенные аптечными масками крики "браво!" Следующий "золотомасочный" спектакль ульяновские зрители увидят 11 и 12 сентября - это будет чеховский "Медведь" театра "Центр драматургии и режиссуры" и Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова. На сцене - Елена Яковлева и Александр Феклистов. Режиссер Владимир Панков.

Региональная программа фестиваля проводится при поддержке министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов. Генеральные партнеры - благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер. В этом году партнером проекта в Ульяновске стала также группа компаний "Волга-Днепр".