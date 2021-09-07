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07.09.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Российские сладости халяль могут пойти на экспорт в страну-хозяйку ЧМ-2022

Текст: Олег Платонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
На чемпионате мира по футболу 2022 года могут попробовать натуральные татарские сладости. Российские производители ведут переговоры о поставках. Одна из компаний, которая может удивить любителей вкусного за рубежом, находится в Высокогорском районе Татарстана.

Фирме "Арабик групп" всего два года. Здесь выпускают кондитерские изделия на основе натуральных ингредиентов без сахара: финики с миндалем в шоколаде, мягкая карамель, фруктовая пастила. Все соответствует стандартам халяль. Продукция уже пошла на экспорт. "Нам захотелось роста, проявить себя, - объясняет руководитель отдела внешней экономической деятельности Денис Никифоров. - Просчитали силы и поняли, что можно начать с рынков стран бывшего СНГ, которые входят в Таможенный союз. Так мы появились в Казахстане и Беларуси". Теперь интересны и арабские страны, в том числе Катар, где пройдет долгожданный футбольный праздник.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Названы главные покупатели российских сладостей

Поддержку оказал Центр поддержки экспорта РТ, который выделяет специалистов для консультаций, переводит документы на другие языки, оплачивает участие в международных профильных выставках, а это очень солидные деньги, особенно для небольшой компании. Сейчас на средства центра фирма открыла шоурумы во Вьетнаме, Египте, ОАЭ и Китае. Последний уже дал свои плоды, в сентябре первая партия продукции татарстанцев должна отправиться в Поднебесную.

Производители объясняют, что при экспорте каждый неверный шаг влечет за собой гораздо больше последствий, чем ошибки, совершенные в процессе продвижения продукции на отечественном рынке. Нужно четко просчитать конкурентность товара и цену в той или иной стране, насколько он необходим покупателям, продумать логистику и условия поставки. Даже упаковка может значительно отличаться в разных странах в зависимости от местных привычек и особенностей. Тонкостей очень много.

В 2020 году в Центр поддержки экспорта при министерстве экономики РТ обратилось более 600 компаний. Из них 80 предприятий заключили контракты на общую сумму около 10 миллионов долларов. А за 8 месяцев 2021 года количество игроков, желающих выйти на внешний рынок, выросло в два раза, до 1200. В их числе 43 фирмы также заключили договоры на 10 миллионов долларов.

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