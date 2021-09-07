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07.09.2021 21:18
Рубрика: Общество

Самарские ученые разработали систему предсказания технических неполадок

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва создали комплекс, который может с точностью 99,6 процента предсказать возможные сбои, неполадки и отказы в работе сложной техники. Такая близкая к абсолюту цифра достигнута благодаря применению искусственного интеллекта. Но прежде чем его выпустили "в люди", он прошел основательное обучение. Как? Не моделировать же отказы и сбои на реальной технике?

- Мы создаем цифрового двойника машины, - говорит директор Института искусственного интеллекта, который входит в состав университета, Артем Никоноров. - И на нем проигрывают варианты возможных сбоев, неисправностей, отказов, которые могут возникнуть в разных узлах и системах машины. Только пройдя эти курсы, нейросеть способна по показаниям датчиков ставить диагноз состоянию техники и сообщать человеку, какой элемент находится в предотказном состоянии, а значит, может вскоре выйти из строя.

Фото: iStock
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Никандров Никоноров особенно подчеркивает, что для работы их нейросети не нужно навешивать на машины "грозди" из новых датчиков. Достаточно тех, которые уже имеются. Искусственный интеллект способен из показаний традиционных приборов извлечь принципиально новую информацию, которая и позволяет с высочайшей точностью заранее предсказывать неисправности и сбои.

Авторы разработки считают, что подобные диагностические комплексы могут использоваться в промышленности, в летательных аппаратах и автомобилях. Уже есть договора о внедрении, в частности, с предприятиями РЖД.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Научный подход с Юрием Медведевым

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