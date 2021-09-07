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07.09.2021 11:09

В Чебоксарах могут снизить стоимость абонементов на парковку

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии после обсуждения с жителями может быть увеличено количество платных парковок. Об этом на еженедельной планерке заявил председатель Горкоимущества Юрий Васильев.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

По его словам, жители столицы стали чаще пользоваться платными парковками и приобретать абонементы на стоянку.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Платные муниципальные парковки работают сегодня по 25 адресам и вмещают 774 машиноместа. В сентябре проведем анализ загруженности парковок на территории города. Специалисты обследуют 45 площадок, в том числе парковочные места возле крупных торговых центров. До 1 декабря с учетом мнения горожан сможем организовать новые платные стоянки в местах повышенной концентрации транспортных средств, - отметил Васильев.

Оплата парковки взимается по будням с 8:00 до 18:00, в выходные - бесплатно, кроме парковки у железнодорожного вокзала. В городе действуют достаточно лояльные тарифы на стоянку автомобилей - первый час бесплатно, за исключением участков на заездах к Красной площади по улицам К. Воробьевых, 20 и Ленинградской, 25, где неоплачиваемый период составляет 15 минут. После бесплатного времени первые два часа парковки рассчитываются по 10 рублей за час, более двух часов - по 30 рублей в час. При этом существует возможность сэкономить с помощью абонементов: дневной - 110 рублей, суточный - 240 рублей, за месяц - 1824 рублей, на 1 год - 19700 рублей. По словам Васильева, в 2021 году автолюбителями приобретено 1320 абонементов на сумму 306 тысяч рублей. И в целом, в этом году граждане начали чаще пользоваться платным паркингом: за январь-июль поступило 819 тысяч рублей оплаты, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Штраф за неоплаченную в течение 24 часов парковку составляет от 1 до 2 тысяч рублей, несмотря на лояльную стоимость неплательщики есть - за этот год было выписано протоколов на 4,7 миллиона рублей.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил при развитии парковочной сети учесть предложение главы города Олега Кортунова о снижении цены на годовой абонемент и ввести их также на 3 и 6 месяцев. Кроме того, по его словам, необходимо рассмотреть вопрос о снижении тарифов на парковку для граждан, имеющих льготы.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Сити-менеджер также добавил, что внедрение платных паркингов, выделенных полос для общественного транспорта, создание альтернативных вариантов и условий передвижения на велосипедах, самокатах - это мировой тренд развития крупных городов.

- Цель внедрения платных стоянок - увеличить пропускную способность дорог, снизить количество автомобилей, особенно в центральной части города, повысить комфорт передвижения на общественном транспорте, сделать его более привлекательным, и хорошо, что появляются места для парковки около социальных объектов. Конечно же, связанные с платными парковками решения принимаем с учетом мнения граждан, позиции экспертов. По пожеланиям чебоксарцев мы увеличили время бесплатной стоянки с 15 минут до 1 часа. В дальнейшем все изменения будем вносить после голосования на портале "Открытый город" - это действенный механизм учета мнения горожан и мы призываем всех активнее в этом участвовать, - резюмировал глава администрации.

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