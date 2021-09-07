В Чувашии приняли постановление о поддержке стройотрасли

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление о поддержке строительной отрасли в связи с существенным удорожанием строительных материалов.

Документ предусматривает возможность изменить условия государственного контракта на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. В частности, стоимость контракта может быть увеличена на 30 процентов. Постановление распространяется на соглашения, заключенные до 1 июля этого года на срок не менее года, цена контракта при этом должна составлять минимум 1 миллион рублей.

Как пояснили в правительстве республики, решение о поддержке позволит продолжить возведение важных социальных и инфраструктурных объектов по федеральным программам "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Спорт - норма жизни", "Образование" и "Демография".

Общая стоимость реализуемых на территории Чувашии проектов составляет более 3 миллиардов рублей. В их числе, например, реконструкция стадиона "Волга" в Чебоксарах, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ишлеи, строительство первого и четвертого пусковых комплексов группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов, а также возведение семи детских садов, включая сельскую местность, а также общеобразовательной школы в деревне Кашмаши Моргаушского района.

Подорожание строительных материалов наблюдается во всех регионах страны и связано с изменением цен, в частности, на металлы на мировом рынке. Для стабилизации ситуации в России вводятся меры, связанные с инфраструктурными кредитами, кредитами на ЖКХ.

- В первой половине года цены на стройматериалы заметно выросли. Конечно, из-за этого возникли сложности в реализации национальных проектов. Поэтому мы для выполнения поставленных задач приняли множество решений. Они в первую очередь призваны компенсировать дополнительные расходы из-за удорожания объектов. Из республиканского бюджета было выделено 200 миллионов рублей для завершения строительства школ, выделены дополнительные деньги на строительство и ремонт водонапорных башен и других объектов. Сегодня радует остановка роста цен после их резкого подъема в первом полугодии. Сейчас они упали на 15 процентов, - отметил глава Чувашии.

Напомним, о поддержке строительной отрасли Олег Николаев заявлял в середине августа во время рабочей поездки в Аликовский район республики. По его словам, существует возможность повысить на 10 процентов суммарную стоимость объекта, если он реализуется в течение одного года и оценивается менее 100 миллионов рублей. При более высокой стоимости и более продолжительном сроке реализации сумму контракта можно увеличить на 30 процентов. В отдельных случаях, отметил глава региона, вопрос компенсации может решаться индивидуально - речь об объектах, построенных в конце прошлого века, в которых выявляются существенные недочеты, допущенные при первичном строительстве.