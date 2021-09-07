В Чувашии увеличат число мест в вузах по важным для экономики сферам

В Чувашии должно быть увеличено количество бюджетных мест в высших учебных заведениях с учетом прогноза потребности в кадрах по востребованным для экономики направлениям.

Соответствующее поручение глава региона Олег Николаев дал минобразования республики.

- Сейчас есть поручение президента, чтобы повышать количество мест в регионах по тем направлениям, которые востребованы в том или ином регионе. И наша задача - заявлять об этой потребности, заявлять о том, по какому направлению надо развивать высшее образование в Чувашии, - заявил Николаев.

Обсуждая итоги приемной кампании глава республики подчеркнул, что в действующих средне-специальных образовательных учреждениях необходимо усиливать специализацию, создавать и развивать лаборатории по различным компетенциям совместно с бизнесом. Вузы также должны выстраивать последовательную работу с профессиональными учебными заведениями.

- Такая вертикальная работа будет полезна всем, потому что очевидно, что многие, кто закончат средние профессиональные учебные заведения в случае такой организации, возможно и даже скорее всего, будут продолжать обучение в очном или заочном формате, - добавил Николаев.

Как пояснил исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин, в республике прием абитуриентов на стартовавший учебный год провели 25 профессиональных организаций и 12 вузов. Для приема на первый курс предусмотрено 10 тысяч 102 бюджетных места. Из них в высших учебных заведениях - 3 тысячи 742 бюджетных места, включая на целевой прием 694 места. По данным на 1 сентября было подано свыше 20 тысяч заявлений, принято на обучение за счет бюджета 3 тысячи 328 студентов. В целом по республике конкурс в вузы составил 5,7 человека на место.

В техникумах и колледжах республики выделено 6 тысяч 360 бюджетных мест. В общей сложности в профессиональные образовательные организации подано свыше 15 тысяч заявлений. Конкурс на рабочие профессии в среднем составил 1,2 человека на одно место, по программам подготовки специалистов среднего звена - 3 человека на место.

Особой популярностью у абитуриентов пользуются такие направления как пожарная безопасность, IT, медицинские и строительные специальности, банковское дело, право и организация социального обеспечения.

Среди рабочих профессий наиболее востребованы дефектоскопист, электромонтер, мастер по обработке цифровой информации, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист крана, сварщик, повар, кондитер, парикмахер, мастер отделочных строительных и декоративных работ.