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07.09.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

Текст: Олег Корякин (Казань)

С 7 сентября на территории Чувашской Республики ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. К иссушению почвы привели высокая температура воздуха и низкая влажность в сочетании с ветром.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюменской области помогут пострадавшим от засухи сельхозпредприятиям

Большего всего засуха затронула Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский Канашский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы. Причем на их долю приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта.

По предварительным данным, от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектар. Размер ущерба составляет 300,4 миллиона рублей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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