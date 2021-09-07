В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

С 7 сентября на территории Чувашской Республики ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. К иссушению почвы привели высокая температура воздуха и низкая влажность в сочетании с ветром.

Большего всего засуха затронула Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский Канашский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы. Причем на их долю приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта.

По предварительным данным, от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектар. Размер ущерба составляет 300,4 миллиона рублей.