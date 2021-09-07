В Казани после посещения кафе отравились 20 человек

С 4 по 7 сентября в управление Роспотребнадзора по РТ поступило 20 извещений о кишечной инфекции среди населения. Было госпитализировано 12 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно. Как оказалось, все они с 1 по 3 сентября посещали кафе "Эклер" на улице Кремлевской в центре Казани.

Выяснилось, что все заболевшие употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, а так же брускеты с лососем и беконом.

Управлением Роспотребнадзора по РТ уже после первых случаях отравления провело эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения случаев группового заболевания с отбором проб для лабораторных исследований. И выяснилось, что в соусе собственного приготовления для блюда "яйцо пашот" и в слабосоленом лососе обнаружена сальмонеллез.

Переносчиком болезни оказались повар и официант заведения, которых тут же отстранили от работы. На данный момент диагноз подтвержден у восьми пострадавших, у остальных анализы исследуются.

В ходе проверки в "Эклере" были выявлены грубые нарушения требований санитарных правил, а так же не соблюдались антиковидные меры. На данный момент кафе временно закрыто до решения суда.