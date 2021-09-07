В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko

Полицейские в Казани задержали Ильгиза Шакирова, который обладал статусом вице-президента пирамиды Finiko и привлек в нее около 100 тысяч вкладчиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из лидеров организации был задержан 6 сентября.

Напомним, против основателя Finiko Кирилла Доронина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, суд отправил его под стражу на два месяца. Позже Вахитовский районный суд Казани принял решение о заочном аресте троих сооснователей Finiko - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также братьев Марата и Эдварда Сабировых. Они объявлены в международный розыск, так как успели скрыться за границей.

По предварительным данным, в числе обманутых вкладчиков пирамиды оказалось около миллиона человек, включая жителей ближнего зарубежья.