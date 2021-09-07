В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19

102-летняя уфимка Татьяна Колесникова сумела побороть новую коронавирусную инфекцию, несмотря на 32-процентное поражение легких. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

В ведомстве уточнили, что пенсионерку доставили на скорой помощи в перепрофилированный ковид-госпиталь Демского района Уфы с температурой 38,4, подтвержденным диагнозом COVID-19 и 32-процентным поражением легких. Женщине было тяжело дышать. Но Татьяна Колесникова, герой Сталинградской битвы, которая провела на передовой почти всю войну, не сдалась.

По словам главного врача ковид-госпиталя Фаниля Шамигулова, пенсионерке максимально быстро провели диагностику, подобрали адекватную медикаментозную и кислородную терапию.

- Она пролечилась неделю и ни разу не была в реанимации. Накануне ее выписали с выздоровлением, - отметил Фаниль Шамигулов.