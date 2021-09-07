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07.09.2021 16:35
Рубрика: Власть

В Ульяновске стартовал театральный фестиваль "Золотая маска"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
После прошлогодней паузы из-за пандемии Ульяновск в сентябре 2021 года вновь принял у себя театральный фестиваль "Золотая маска". Спектакли демонстрируются в "недогруженном" зале областного драмтеатра ввиду продолжающихся санитарных ограничений.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

- Желающих попасть на спектакли "Золотой маски" гораздо больше. Надеюсь, что в следующий раз обстоятельства позволят проводить фестиваль при полной загрузке театрального зала, - сказала по этому поводу представитель принимающей стороны руководитель регионального министерства искусства и культурной политики Евгения Сидорова.

Фото: PR-служба Фонда "Ульяновск - культурная столица"
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Фестиваль "Золотая маска" стартовал в Ульяновске в понедельник 6 сентября и продлится до воскресенья 12-го.

- Я очень рад, что "Золотая маска" в седьмой раз привозит спектакли, отмеченные премией, в ваш город. Мы знаем, что к нам здесь очень хорошо относятся. И очень дорожат, очень ценят. У нас замечательные отношения с нашими коллегами из областного драмтеатра и с замечательным ульяновским зрителем, - сказал президент фестиваля, народный артист России Игорь Костолевский.

Региональная программа фестиваля проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда Президентских грантов.

Первый проект фестиваля "Золотая маска" в Ульяновске состоялся в 2013 году. Но гастрольная программа - не единственное, что связывает фестиваль с этим городом. В областном драматическом театре имени Ивана Гончарова долгие годы работала народная артистка России, прекрасная актриса и педагог Кларина Шадько, среди ее многочисленных наград - "Золотая Маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Фото: PR-служба Фонда "Ульяновск - культурная столица"
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Спектакли местных театров часто попадают в поле зрения экспертов фестиваля и даже в разные годы входили в лонг-лист премии - список самых замечательных премьер сезона.

В первый день фестиваля ульяновские зрители наслаждались спектаклем труппы театра имени Пушкина "Обещание на рассвете" режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова по художественной автобиографии Ромена Гари.

- Мы ужасно рады приехать в Ульяновск, мы здесь были не раз. Этот спектакль играем достаточно долго, и каждый раз, встречаясь со зрителем, мы понимаем, что к этой теме действительно очень сложно остаться равнодушным, просто по причине того, что мы все - дети и родители. Мы прилетели с нашим прекрасным коллективом, с которым постоянно вместе гастролируем. Мне это всегда приносит невероятное удовольствие - вращаться среди своих коллег, смеяться с ними. Мы с удовольствием подарим наши светлые эмоции вашему городу, - сказала актриса Московского театра имени Пушкина Александра Урсуляк.

Литературный мистификатор, кинорежиссер, дипломат Гари описал свои отношения с матерью, безумно его любившей и этой любовью предопределившей его судьбу. Эгоистичная требовательность матери здесь - обратная сторона ее несокрушимой веры в собственного ребенка, в его гениальность и исключительность.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Мать играет Александра Урсуляк, ее сына Ромена - почти годящийся ей в отцы Андрей Заводюк. На этом режиссер выстроил целую игру, где прошлое и настоящее, представление и переживание, ирония и исповедь, любовь и подавление переплелись так, что невозможно одно отделить от другого.

Перед началом спектакля к ульяновцам обратился врио губернатора региона Алексей Русских, поздравив их со стартом фестиваля.

Следующий "золотомасочный" спектакль ульяновские зрители увидят 11 и 12 сентября - это будет чеховский "Медведь" театра "Центр драматургии и режиссуры" и Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова. На сцене - Елена Яковлева и Александр Феклистов. Режиссер Владимир Панков.

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