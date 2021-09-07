Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе

Какая бы позиция ни была у Совета Европы, в России следует вернуть смертную казнь для педофилов. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция "Справедливая Россия").

Так депутат прокомментировал убийство на Кузбассе двух 10-летних девочек.

"Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь", - подчеркнул депутат, которого цитирует "Газета.Ru".

По его оценке, независимо от позиции Совета Европы, нашей стране надо ориентироваться именно на свою внутреннюю ситуацию. "Таких негодяев необходимо казнить", - уверен парламентарий.

О трагедии стало известно 6 сентября: в Киселевске пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. А 7 сентября Следственный комитет сообщил, что в одном из заброшенных домов города найдены тела детей и задержан подозреваемый в убийстве - 41-летний ранее судимый житель города Мыски.