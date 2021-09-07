Огородница из Минусинска вырастила самый большой томат в России

Сначала томат сорта "Минусинский крупный" из теплицы Натальи Щербининой взял первое место на ежегодном конкурсе "Минусинский помидор". Победа была впечатляющей. Плод потянул на два килограмма 270 граммов - шутка ли! Затем выяснилось, что томатов такого веса еще не выращивали нигде в стране.

Корреспондент "РГ" отправилась в гости к садоводу, чтобы узнать секрет ее успеха.

"Весы сломались!"

За оградой двухэтажного коттеджа в Минусинске нас встречает чудо-сад. Ярко цветут петунии и вербена, не сдается с приходом осенней прохлады гортензия, качается на ветерке львиный зев… Здесь же газон и зона отдыха с большим разборным бассейном, который хозяева уже убирают на зиму. Ну и, конечно, овощи, куда без них! В теплицах Натальи Щербининой царит идеальный порядок. Все кусты перцев и помидоров высажены точно по линеечке, а плоды такие огромные, что диву даешься. На одном из кустов до сих пор привязана "люлька" из ткани: когда стало ясно, что растущий здесь овощ станет рекордсменом, Наталья соорудила ему, как она говорит, колыбельку - чтоб не сорвался с ветки и не сломал куст.

- На конкурсе все проходит строго: приезжает комиссия со своими весами, взвешивает… Когда положили мой помидор и высветилась цифра 2270, кто-то из комиссии потрясенно сказал: "Наверное, весы сломались…", - улыбается Наталья. - Проверили - нет, все в порядке! Так что, первое место по праву досталось мне.

За абсолютный рекорд Наталья Щербинина получила приз - автомобиль "Лада Гранта". Кстати, это уже вторая ее машина, честно выигранная в ежегодной "битве" минусинских садоводов. В 2010 году она представила на суд жюри конкурса "Минусинский помидор" томат весом в полтора килограмма. Тогда ей достались в качестве приза новенькие "Жигули".

До холодов новая "Лада" будет стоять у Щербининых в саду, напоминая о заслуженной победе. Фото: Вячеслав Щеглов

Помидор в кадре

- На юг Красноярского края мы семьей переехали в далеком 1991 году, до этого жили в иркутском городе Байкальске. Честно сказать, садоводством я тогда не занималась и даже не интересовалась особо. Работала в школе учителем младших классов, муж - тоже педагог, преподаватель физкультуры. Да и земля в Байкальске далеко не такая плодородная, как здесь, - вспоминает Наталья. - После переезда в Минусинск на работу устроиться нам с мужем не удалось, в те сложные времена с этим были проблемы. А тут моя мама, к которой мы, собственно, и прибыли, выделила мне на участке одну грядку, сказала "попробуй" - я и посадила 30 кустов своих первых в жизни томатов. И они выросли. Да как! Мама потом говорила: "Я всю жизнь помидоры сажаю, а ты только взялась - и, смотри-ка, они у тебя и слаще, и крупнее… Чудеса!"

Постепенно женщина увлеклась селекцией: выбирала лучшие по качеству плоды и использовала их семена. Вела дневник, в котором тщательно записывала итоги каждого урожая: на какой почве лучше растут овощи, чем стоит удобрять, а от чего, наоборот, воздержаться, как лучше организовать полив. За долгие годы записи превратились в настоящий исследовательский труд, премудростями которого женщина стала делиться с единомышленниками в соцсетях…

- И на меня буквально обрушился вал писем. Люди со всей страны спрашивали совета, делились своими рецептами. В общем, через какое-то время я поняла: надо заводить блог, - говорит Наталья.

Так жительница Минусинска превратилась в популярного блогера. Теперь она ведет рубрику "Мой помидорный рай". Правда, для этого пришлось пройти курсы компьютерной грамотности и научиться правильно снимать видеоролики…

Сейчас на ее страницу в "Одноклассниках" подписано уже более 25 тысяч человек. Есть ее блог и на Ютубе.

Это вам не у куста поплясать!

Учеба премудростям общения в сети принесла победу: в прошлом году Наталья Щербинина заняла третье место во всероссийском конкурсе "Спасибо интернету - 2020" в номинации "Я - интернет-звезда". Со всей страны в нем участвовали более 4,5 тысячи пользователей "серебряного" возраста, и жюри по достоинству оценило блог о помидорах жительницы Минусинска.

Теперь, признается Наталья, свободного времени у нее совсем нет. "Муж меня к компьютеру уже ревнует!" - смеется она. Блогер ведет активную переписку с теми, кто спрашивает у нее совета по выращиванию томатов и уходу за ними, снимает видео, продолжает заниматься селекцией.

Конечно, приходят на ее интернет-страничку и те, кого сейчас принято называть хейтерами. "Как так, за какой-то овощ получить бесплатно новый автомобиль?!" - возмущаются они.

Огородницу эти комментарии, конечно, расстраивают.

- Такие люди просто не представляют, сколько труда я сюда вложила. Сложная селекционная работа, многолетние исследования… Это же не просто так: поплясала вокруг куста - и на нем помидор-рекордсмен вырос! Надо знать правила ухода, соблюдать агротехнический подход… Я уж сколько лет томатами занимаюсь, и то не все изучила! - говорит она.

К слову, сейчас в коллекции Натальи Щербининой более четырех тысяч сортов помидоров. Она выписывает семена из США, Болгарии, Румынии, Польши, Хорватии.

- Где-то выписываем, где-то меняемся. У меня есть постоянный друг Петр из Германии, мы с ним обмениваемся семенами: я ему высылаю наши, он - свои, - продолжает собеседница.

Посмотреть на ее урожай приезжают в гости даже фермеры из Италии, которые выращивают помидоры для пасты.

На вопрос, собирается ли садовод идти на следующий рекорд, Наталья отмахивается. Говорит, что побеждала уже дважды, надо и другим шанс дать. Однако признается, что семена с того самого "сеньора помидора" сохранит и продолжит культивировать и улучшать сорт.

А пока томат-победитель отправился в местный музей. Там сделают его точную копию и выставят на всеобщее обозрение для туристов, которых в Минусинске, когда-то сделавшем помидоры символом города, более чем хватает.

Кстати

Фирменный рецепт засолки томатов "Альбина" от Натальи Щербининой

1) Банки простерилизовать. Приготовить томаты - самые крупные, спелые и плотные. Каждый помидор режем на четыре части вдоль. Я использовала перцевидные томаты "Подсинское чудо", разрезанные пополам.

2) Закладываем томаты в банки, добавляем резаный вдоль соломкой красный и желтый сладкий перец, чередуя его.

3) Готовим заливку: в кастрюлю наливаем воду из расчета 1,5 литра на одну трехлитровую банку, добавляем на каждый литр воды одну столовую ложку соли и шесть столовых ложек сахара.

4) Как только вода закипит, заливаем в банки и накрываем крышкой, держим 10-15 минут и сливаем обратно в кастрюлю. Вновь нагреваем и заливаем.

5) Перед закруткой добавляем 70-процентный уксус - одну неполную столовую ложку на трехлитровую банку. Закатываем банки, переворачиваем и укрываем шубой.

Через сутки "Альбина" готова! Приятного аппетита!

Справка "РГ"

День минусинского помидора - традиционный праздник Минусинска и Минусинского района Красноярского края - проходит в конце лета. Яркое событие посвящено труженикам юга Красноярского края - садоводам, овощеводам и огородникам. Минусинцы выращивают томаты на своих садовых участках уже более ста лет. За настоящими местными помидорами сюда в августе и сентябре приезжают гости из многих городов Сибири.

Впервые праздник День минусинского помидора прошел в 2004 году. Сегодня минусинские помидоры знамениты на всю страну и стали символом южной столицы края.

Блог Натальи Щербининой "Мой помидорный рай"