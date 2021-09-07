В Кузбассе пациенту пересадили печень с главным магистральным сосудом

Кузбасские медики успешно выполнили трансплантацию печени, внутри которой находился главный магистральный сосуд.

Специалисты Кузбасского гепатологического центра спасли 42-летнего пациента с поражением печени. Уникальная операция по трансплантации донорского органа продолжалась более восьми часов.

- Сложность заключалась в том, что поврежденный орган охватывал нижнюю полую вену и печеночные вены, - сообщает Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. - Таким образом, главный магистральный сосуд находился внутри поврежденного органа и препятствовал его удалению.

Перед бригадой хирургов стояла трудная задача - аккуратное извлечение сосуда из печени, и они с ней успешно справились.

В настоящее время пациент находится на реабилитации - под пристальным наблюдением врачей. По словам медиков, донорская печень восстановила свою функцию, реакции отторжения не наблюдается.

Отмечается, что в Кузбассе проведено уже 35 операций по трансплантации печени. Первую пересадку этого органа в гепатологическом центре выполнили в 2014 году.