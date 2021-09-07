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07.09.2021 07:46
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Полиция города Киселевска разыскивает двух школьниц, пропавших вчера утром. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, оба ребенка ушли в школу около 08.00 часов, но бесследно исчезли.

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В полиции сообщили приметы 10-летних девочек. Одна пострижена под каре, волосы светло-русые, худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, на лице веснушки. Была одета в синие платье, такой же синий школьный фартук, бордовые колготки и красные кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак.

Рост второй пропавшей около 150-160 сантиметров, девочка худощавого телосложения с коротко стриженными русыми волосами.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавших детей, в полиции просят рассказать об этом, позвонив по номерам 8 (38464) 2-19-35, 2-37-30 или "02" ("102" - если звонок совершается с мобильного телефона). Стражи порядка гарантируют анонимность.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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