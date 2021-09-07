В Новосибирске вынесли приговор за кражу крышек от люков

В этом году в Новосибирске похитили уже 357 чугунных крышек от люков, и на днях причастных к кражам привлекли к уголовной ответственности.

Чугунные люки и заборы всегда привлекали желающих легкой наживы. Казалось бы, на то они и чугунные, чтобы унести их было тяжело - один люк весит до 50 килограммов. Но в этом и привлекательность: больше веса - больше денег можно выручить. Вот и растет число краж: за восемь месяцев 2021 года с тепловых камер сняли 357 чугунных крышек - это на 27 больше, чем за весь 2020 год. И еще 11 опорных чугунных колец. Ущерб оценили в два миллиона рублей. При этом не стоит забывать: открытый люк - это еще и опасность для прохожих.

С такой проблемой ежедневно сталкиваются специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК). "Воруют люки быстрее, чем мы закупаем новое оборудование", - замечает советник директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

На скамье подсудимых по делу о краже пары люков оказались два жителя поселка Коченево. Каждый из них получил по полтора года условно с испытательным сроком в один год. Также они обязаны возместить причиненный ущерб. Приблизительно один новый люк стоит 15 тысяч рублей. С начала текущего года Новосибирский филиал СГК направил 195 заявлений в полицию, сотрудники МВД возбудили 130 уголовных дел. К сожалению, воров ловят редко...