В Новосибирской области расселят ветхое жилье с помощью нацпроекта

В Новосибирской области в 2022-2023 годах планируется расселить из аварийного жилого фонда 3425 человек, проживающих в семи муниципальных образованиях - в городах Новосибирск, Искитим, Татарск, Куйбышев, Болотное, а также в Барышевском и Ташаринском сельсоветах.

Это позволит сделать ускоренная реализация региональной программы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

- Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья. На эти цели будет направлено 2,76 миллиарда рублей, основная сумма - 2,46 миллиарда - это средства федерального бюджета, еще 300 миллионов рублей направят из муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 миллионов рублей Новосибирская область уже получила, - прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Министр отметил, что Новосибирская область попала в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению. Такое право она получила за счет успешной реализации программ расселения прошлых лет. Решение данного вопроса находится на контроле правительства области.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что планы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будут выполнены за счет приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, а также строительства новых домов.

Сейчас в регионе действуют несколько механизмов, позволяющих решать эту проблему. Один из них - региональная адресная программа Новосибирской области, которая финансируется за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" и местных бюджетов. Расселению подлежат многоквартирные дома (МКД), признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Также расселение ведется в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", она финансируется за счет средств областного и местных бюджетов. В этом случае под расселение попадают МКД, признанные аварийными с 1 января 2012 года.

Третий механизм - в рамках договоров развития застроенных территорий и реализации масштабных инвестпроектов по строительству жилых домов.

С применением указанных механизмов в период с 2019 года по 1 сентября 2021 года новое жилье получили 3322 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 52 тысячи квадратных метров.

Справка "РГ"

По данным министерства ЖКХ и энергетики, в Новосибирской области на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1276 многоквартирных домов, в которых проживают 24565 человек. В настоящее время расселено 422 МКД, в которых проживало 7139 человек (27,5 процента от общего объема аварийного фонда).