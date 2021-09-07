В Томске изучат траектории космического мусора и близких астероидов

Специалисты физического факультета Томского государственного университета (ТГУ) работают над исследованием сложных траекторий, по которым движутся околоземные объекты. Как рассказали в пресс-службе вуза, речь прежде всего идет о космического мусоре, объектах на орбите Луны и астероидах, сближающихся с нашей планетой.

- Околоземное космическое пространство все интенсивнее используется в интересах хозяйственной деятельности человечества, - отмечает руководитель проекта, доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета ТГУ Анна Александрова. - Создаются новые спутниковые системы, которые разворачиваются в космосе. Отработавшие объекты этих систем, как правило, остаются на околоземных орбитах и превращаются в космический мусор.

По словам ученого, данные NASA говорят, что в настоящий момент в околоземном пространстве находится несколько сотен тысяч объектов, чей размер превышает десять сантиметров. При этом ежегодный прирост составляет примерно тысячу подобных фрагментов. Среди них более трех тысяч космических аппаратов и лишь шесть процентов из них функционируют. Работа томских ученых поможет понять, как космический мусор распределяется в пространстве, и решить задачу освоения окололунного пространства и самого спутника Земли.

Еще оной важной задачей томских специалистов стало создание более точной модели движения астероидов, которые пролетают ближе всего к нашей планете. Это позволит вывести на новый уровень прогнозирование потенциальной опасности космических объектов. В расчетах физики используют машинный анализ, а для обработки данных - алгоритмическую модель, реализованную с применением искусственных нейронных сетей