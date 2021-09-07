На Северном Кавказе зарождается промышленный туризм

Промышленный туризм становится новым трендом, который уже подхватили и регионы Северного Кавказа. Россияне стали больше ездить по стране, и многие не хотят ограничиваться осмотром популярных достопримечательностей. Посещение же знакового для региона завода и осмотр производства может разнообразить любую поездку, тем более что почти в каждом субъекте России есть чем удивить.
Буквально на днях о новом промышленном туре заявили в Чечне. Пока здесь выбирают объекты, которые интересно посетить даже далеким от производства людям. Сейчас в экскурсионный маршрут входит два промышленных предприятия - одно занимается разработкой и изготовлением современных приборов учета, в том числе "умных счетчиков", другое выпускает теплоэнергетическое оборудование и стройматериалы.
- Спроса пока нет, мы только начали реализовывать проект и предлагаем предприятиям региона присоединиться к нему. Будем ежеквартально рассылать приглашения и постепенно сформируем базу интересных объектов, - рассказал корреспонденту "РГ" консультант отдела инвестиций министерства промышленности и энергетики Чечни Анвар Аласханов.
Также на производства планируют возить группы детей и подростков, которые получат представление о том, как работает то или иное предприятие.
- Но туры рассчитаны на всех, не только на школьников. В основном ориентируемся на наших граждан, хотим, чтобы они знали, какие в республике работают предприятия. Цену пока не устанавливали, она будет рассчитываться из количества объектов на маршруте и логистики, - добавил Аласханов.
Специалисты считают, что запоминающейся может стать экскурсия в инновационный строительный технопарк "Казбек", который строится в поселке Чири-Юрт в Шалинском районе. О турах сюда заговорили еще в 2017 году, однако строительство объекта затянулось из-за проблем с финансированием. Пока открылась только первая очередь технопарка из четырех. В апреле 2021 года финансирование возобновилось, с банком, предоставившим кредит, заключено новое соглашение. Поэтому в ближайшие годы объект завершат. Здесь будут производить разнообразные строительные материалы.
Пока что активнее всего в СКФО промышленный туризм развивается в Ставропольском крае. Здесь инициативу часто проявляют сами компании. Среди предприятий, доступных для посещения, очень много необычных, на которые интересно посмотреть.
- В краевом реестре объектов промышленного туризма сейчас 26 предприятий. Список постоянно меняется - одни убираем, добавляем новые. Есть актуальный тур, который называется "Промышленное Ставрополье". Он длится три дня, каждый из которых посвящен определенному направлению - гастрономическому, винному и шубному, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела продвижения туристских ресурсов минтуризма Ставропольского края Игорь Болотов.
Кстати, в крае три винных маршрута. Первый доступен жителям и гостям краевой столицы. Он включает посещение предприятий Ставрополя и ферму винодела и известного коллекционера Сергея Брежнева в станице Новотроицкой. В региональном центре интересен ликеро-водочный завод, история которого началась в 1868 году, а на ферме Брежнева на протяжении многих лет изготавливают домашнее вино по казачьим рецептам.
- У меня есть винный пресс 1932 года, выпущенный в Ленинграде, он принадлежал моему деду. Есть еще три пресса, придуманных умельцами из народа. В мою коллекцию также входят около 50 штопоров, латунные старинные краны для бочек, корзины, графины, кувшины, всевозможные винные бутылки. Имеется бочонок с ручкой, который использовали для транспортировки, когда не было канистр, - рассказал Сергей Брежнев.
В Дагестане тоже приступили к разработке маршрутов для промышленного туризма. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД Эмина Мерданова, в предварительный список вошли Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Международный аэропорт в Махачкале, предприятие "Дагестан Стекло Тара".
- По оценкам предпринимателей республики, турпоток на такие объекты может составить до 100 тысяч человек в год. Дагестан обладает значительным потенциалом для развития данного направления, - считает Мерданов.
Выгоду от туризма начали просчитывать и на предприятиях. Руководство предлагает включить их в тот или иной маршрут. Ведь помимо имиджевой составляющей есть и чисто коммерческая - туристам можно продавать товары в собственных магазинах. .
Алексей Коренев, аналитик ФГ "Финам":
- В России на промышленный туризм приходится всего три-четыре процента турпотока, к тому же крайне неравномерно распределенного между территориями - значительная доля приходится на Москву, Санкт-Петербург и окрестности этих городов. Более того, очень немногие едут в путешествие специально, чтобы посетить какой-то завод. Поездки на предприятия являются лишь частью отдыха.
Тем не менее сейчас, когда выездной туризм оказался недоступен большинству россиян из-за закрытия границ и ощутимого снижения доходов, немалая часть наших сограждан переориентируется на внутренний туризм. Лишь пять процентов поездок россиян этим летом пришлись на зарубежные направления. На этом фоне интерес к посещению различных промышленных объектов, будь то крупный завод, хохломская или жостовская фабрики, конечно, растет. И, скорее всего, в ближайшее время данная тенденция сохранится. У нас огромная страна, где, действительно, есть что посмотреть, и многие россияне стали по-новому открывать ее для себя.
Что касается выгоды для предприятий, то помимо рекламы своей продукции они получают дополнительную прибыль: во-первых, в большинстве случаев посещение промышленных объектов стоит денег, пусть и небольших, а во-вторых, практически всегда при производствах есть магазины, торгующие продукцией компании. Кто бывал на керамических фабриках, винных заводах, янтарном производстве, фабриках, где делают валенки и платки, на сыроварнях, знает, что туристы очень охотно тратят там деньги, покупая уникальные в своем роде изделия, которые в обычных торговых сетях практически не встречаются.
Ростуризм, Роскартография и Росреестр разрабатывают новые карты с интересными маршрутами для внутреннего туризма. Соглашение об этом они заключили на Восточном экономическом форуме в начале сентября. Акцент сделают на картах для туристов, которые путешествуют по стране на автомобилях. Стороны уже создали рабочую группу для развития промышленного туризма в РФ. Планируется выпустить серию путеводителей, где будут обозначены крупные предприятия, заводы, технологические сооружения, имеющие историческую ценность и доступные для посещения.