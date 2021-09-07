На Северном Кавказе зарождается промышленный туризм

Агентство стратегических инициатив начинает реализацию Акселерационной программы развития промышленного туризма. Помимо прочего, она должна улучшить имидж российских региональных предприятий, популяризировать продукцию отечественных брендов, привлечь молодежь на заводы.

Промышленный туризм становится новым трендом, который уже подхватили и регионы Северного Кавказа. Россияне стали больше ездить по стране, и многие не хотят ограничиваться осмотром популярных достопримечательностей. Посещение же знакового для региона завода и осмотр производства может разнообразить любую поездку, тем более что почти в каждом субъекте России есть чем удивить.

Буквально на днях о новом промышленном туре заявили в Чечне. Пока здесь выбирают объекты, которые интересно посетить даже далеким от производства людям. Сейчас в экскурсионный маршрут входит два промышленных предприятия - одно занимается разработкой и изготовлением современных приборов учета, в том числе "умных счетчиков", другое выпускает теплоэнергетическое оборудование и стройматериалы.

- Спроса пока нет, мы только начали реализовывать проект и предлагаем предприятиям региона присоединиться к нему. Будем ежеквартально рассылать приглашения и постепенно сформируем базу интересных объектов, - рассказал корреспонденту "РГ" консультант отдела инвестиций министерства промышленности и энергетики Чечни Анвар Аласханов.

Также на производства планируют возить группы детей и подростков, которые получат представление о том, как работает то или иное предприятие.

- Но туры рассчитаны на всех, не только на школьников. В основном ориентируемся на наших граждан, хотим, чтобы они знали, какие в республике работают предприятия. Цену пока не устанавливали, она будет рассчитываться из количества объектов на маршруте и логистики, - добавил Аласханов.

Выгоду от туристов начали просчитывать и на предприятиях. Руководство предлагает включить их в тот или иной маршрут

Специалисты считают, что запоминающейся может стать экскурсия в инновационный строительный технопарк "Казбек", который строится в поселке Чири-Юрт в Шалинском районе. О турах сюда заговорили еще в 2017 году, однако строительство объекта затянулось из-за проблем с финансированием. Пока открылась только первая очередь технопарка из четырех. В апреле 2021 года финансирование возобновилось, с банком, предоставившим кредит, заключено новое соглашение. Поэтому в ближайшие годы объект завершат. Здесь будут производить разнообразные строительные материалы.

Пока что активнее всего в СКФО промышленный туризм развивается в Ставропольском крае. Здесь инициативу часто проявляют сами компании. Среди предприятий, доступных для посещения, очень много необычных, на которые интересно посмотреть.

- В краевом реестре объектов промышленного туризма сейчас 26 предприятий. Список постоянно меняется - одни убираем, добавляем новые. Есть актуальный тур, который называется "Промышленное Ставрополье". Он длится три дня, каждый из которых посвящен определенному направлению - гастрономическому, винному и шубному, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела продвижения туристских ресурсов минтуризма Ставропольского края Игорь Болотов.

Кстати, в крае три винных маршрута. Первый доступен жителям и гостям краевой столицы. Он включает посещение предприятий Ставрополя и ферму винодела и известного коллекционера Сергея Брежнева в станице Новотроицкой. В региональном центре интересен ликеро-водочный завод, история которого началась в 1868 году, а на ферме Брежнева на протяжении многих лет изготавливают домашнее вино по казачьим рецептам.

- У меня есть винный пресс 1932 года, выпущенный в Ленинграде, он принадлежал моему деду. Есть еще три пресса, придуманных умельцами из народа. В мою коллекцию также входят около 50 штопоров, латунные старинные краны для бочек, корзины, графины, кувшины, всевозможные винные бутылки. Имеется бочонок с ручкой, который использовали для транспортировки, когда не было канистр, - рассказал Сергей Брежнев.

В Дагестане тоже приступили к разработке маршрутов для промышленного туризма. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД Эмина Мерданова, в предварительный список вошли Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Международный аэропорт в Махачкале, предприятие "Дагестан Стекло Тара".

- По оценкам предпринимателей республики, турпоток на такие объекты может составить до 100 тысяч человек в год. Дагестан обладает значительным потенциалом для развития данного направления, - считает Мерданов.

Выгоду от туризма начали просчитывать и на предприятиях. Руководство предлагает включить их в тот или иной маршрут. Ведь помимо имиджевой составляющей есть и чисто коммерческая - туристам можно продавать товары в собственных магазинах. .

Мнение

Алексей Коренев, аналитик ФГ "Финам":

- В России на промышленный туризм приходится всего три-четыре процента турпотока, к тому же крайне неравномерно распределенного между территориями - значительная доля приходится на Москву, Санкт-Петербург и окрестности этих городов. Более того, очень немногие едут в путешествие специально, чтобы посетить какой-то завод. Поездки на предприятия являются лишь частью отдыха.

Тем не менее сейчас, когда выездной туризм оказался недоступен большинству россиян из-за закрытия границ и ощутимого снижения доходов, немалая часть наших сограждан переориентируется на внутренний туризм. Лишь пять процентов поездок россиян этим летом пришлись на зарубежные направления. На этом фоне интерес к посещению различных промышленных объектов, будь то крупный завод, хохломская или жостовская фабрики, конечно, растет. И, скорее всего, в ближайшее время данная тенденция сохранится. У нас огромная страна, где, действительно, есть что посмотреть, и многие россияне стали по-новому открывать ее для себя.

Что касается выгоды для предприятий, то помимо рекламы своей продукции они получают дополнительную прибыль: во-первых, в большинстве случаев посещение промышленных объектов стоит денег, пусть и небольших, а во-вторых, практически всегда при производствах есть магазины, торгующие продукцией компании. Кто бывал на керамических фабриках, винных заводах, янтарном производстве, фабриках, где делают валенки и платки, на сыроварнях, знает, что туристы очень охотно тратят там деньги, покупая уникальные в своем роде изделия, которые в обычных торговых сетях практически не встречаются.

Кстати

Ростуризм, Роскартография и Росреестр разрабатывают новые карты с интересными маршрутами для внутреннего туризма. Соглашение об этом они заключили на Восточном экономическом форуме в начале сентября. Акцент сделают на картах для туристов, которые путешествуют по стране на автомобилях. Стороны уже создали рабочую группу для развития промышленного туризма в РФ. Планируется выпустить серию путеводителей, где будут обозначены крупные предприятия, заводы, технологические сооружения, имеющие историческую ценность и доступные для посещения.