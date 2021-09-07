Ставропольский фермер вырастил самый сладкий в России арбуз

Фермер из Ставропольского края Роман Пономарев, который стал известен на всю страну благодаря своему парку соломенных фигур, вырастил самый сладкий арбуз в России. Победителем его выбрали жюри фестиваля бахчеводов "Агробатл".

Как сообщают в пресс-службе филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю, в фестивале приняли участие ведущие бахчеводы из 14 регионов России, а также из Республики Беларусь. В программу вошли конкурсы по различным номинациям: самый сладкий арбуз, самая сладкая дыня, самый большой арбуз и самая большая тыква.

По итогу победителем в первой номинации стала ягода из КФХ Пономаревых. Самая сладкая дыня приехала из Краснодарского края, вырастил ее Тарас Шилов. Самый большой арбуз получил представитель Оренбургской области из КФХ Мокрушина - вес его составил 67,1 килограмм. А рекордсменом стала тыква краснодарского бахчевода Максима Величко весом в 544 килограмма.