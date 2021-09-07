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07.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

Ставропольский фермер вырастил самый сладкий в России арбуз

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Татьяна Барыбина Фото: Татьяна Барыбина
Фото: Татьяна Барыбина

Фермер из Ставропольского края Роман Пономарев, который стал известен на всю страну благодаря своему парку соломенных фигур, вырастил самый сладкий арбуз в России. Победителем его выбрали жюри фестиваля бахчеводов "Агробатл".

Фото: iStock
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Как сообщают в пресс-службе филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю, в фестивале приняли участие ведущие бахчеводы из 14 регионов России, а также из Республики Беларусь. В программу вошли конкурсы по различным номинациям: самый сладкий арбуз, самая сладкая дыня, самый большой арбуз и самая большая тыква.

По итогу победителем в первой номинации стала ягода из КФХ Пономаревых. Самая сладкая дыня приехала из Краснодарского края, вырастил ее Тарас Шилов. Самый большой арбуз получил представитель Оренбургской области из КФХ Мокрушина - вес его составил 67,1 килограмм. А рекордсменом стала тыква краснодарского бахчевода Максима Величко весом в 544 килограмма.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край ЮФО Краснодарский край

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