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07.09.2021 20:11
Рубрика: Экономика

Обратившейся к Путину жительнице КЧР провели газ

Текст: Алена Ларина (Черкесск)

Жительница города Усть-Джегута Карачаево-Черкесии Роза Каппушева, пожаловавшаяся президенту на отсутствие газификации ее микрорайона, получила газ. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Программа газификации позволит подвести газ к частному дому бесплатно

Во время прямой линии с главой государства 30 июня россиянка рассказала, что жители ее микрорайона, как и она сама, не могут самостоятельно провести газ к своим домам. Для большинства семей это не по карману, ведь стоимость подключения составляет более 200 тысяч рублей. Президент обещал помочь, отметив, что подведение газопровода до границ земельных участков домов должно быть для граждан бесплатным.

Газификация микрорайона в Усть-Джегуте была ранее запланирована, но работы должны были завершиться лишь в 2022 году. В итоге они были выполнены намного раньше намеченного срока. Протяженность нового участка газопровода составила более шести километров. В мероприятии по подключению жителей Усть-Джегуты к газу принял участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава республики Рашид Темрезов и гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

По словам Веры Каппушевой, на ее улице газифицированы уже около десятка дворов.

- Раньше мы и наши соседи пользовались электрическими плитами, чтобы готовить еду и отапливать жилище зимой. Плата за электричество набегала немалая. В холодное время года наша семья - я с мужем и двое детей - ютились в двух комнатах, чтобы экономить электроэнергию. Теперь такой проблемы не будет, - рассказала жительница Усть-Джегуты.

Как уточнила Каппушева, подключение к газовым сетям обошлось ее семье всего в 17 тысяч рублей. Газ был проведен и во многие другие дома на ее улице.

По данным администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в новом микрорайоне около 1100 земельных участка, на которых находятся 342 объекта капитального строительства, из них не газифицировано еще 294 домовладения.

В День республики газ пришел и в аул Новая Теберда в КЧР. К газовым сетям были бесплатно подключены четыре тысячи домов по программе догазификации.

- Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия", дав поручение до конца 2022 года обеспечить догазификацию бесплатно там, где газ уже подведен к населенному пункту, - отметил Александр Новак. Это значит, что скоро будет газифицировано 107 населенных пунктов Карачаево-Черкесии.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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