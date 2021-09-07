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07.09.2021 09:16

Тебердинский национальный парк станет привлекательней для туристов

Текст: Валерий Николаев
Тебердинский природный заповедник постановлением правительства России преобразован в национальный парк. Новый статус будет не только способствовать развитию экологического туризма в Карачаево-Черкесии, но и позволит, не нарушая правил использования особо охраняемых природных территорий, провести полное экологическое обследование лесов и уникального растительного мира Северного Кавказа. Общая площадь заповедника - более 112 тысяч гектаров - останется прежней.
Фото: Леса и горы Теберды пользуются популярностью среди туристов с 1936 года. Фото: Из архива Тебердинского заповедника Фото: Леса и горы Теберды пользуются популярностью среди туристов с 1936 года. Фото: Из архива Тебердинского заповедника
Фото: Леса и горы Теберды пользуются популярностью среди туристов с 1936 года. Фото: Из архива Тебердинского заповедника

О новых возможностях, открывшихся при получении нового статуса, рассказал директор учреждения Алик Динаев.

- За время существования Тебердинского заповедника, а ему в этом году исполнилось 85 лет, он служил делу сохранения и рационального использования природных богатств Карачаево-Черкесии. Нашей особой гордостью является научный отдел, который открыт здесь практически со дня основания. Исследовательскую деятельность сейчас ведут пять докторов и три кандидата наук, а в фондах гербария хранится более 11 тысяч описаний растений. Продолжаются работы по сохранению и восстановлению популяции находящихся на грани исчезновения единственных диких быков в Европе - зубров, - рассказал Алик Ачеевич.

О том, какой популярностью здешние леса и горы пользуются среди туристов, говорит статистика. В 1949 году тут побывало около 7 000 человек, в 1952 году - 15 с лишним тысяч, в 1962 году эта цифра достигла 80 тысяч, а в 1973-м - 300 тысяч, к 1985 году число туристов, проходящих через Теберду и Домбай, достигло 700 тысяч человек в год, и с тех пор не снижается.

Туристские маршруты были проложены по всем основным ущельям заповедника. Особой популярностью пользуется Алибекское ущелье, где путешественники могли посмотреть живописный водопад и горное озеро.

В связи с этим было решено оградить большую часть заповедника от антропогенного влияния и локализовать туризм в Домбайской рекреационной зоне. В 1971 году из территории заповедника было отчужденно 112 гектаров для строительства поселка Домбай. Начала создаваться инфраструктура, и на территории заповедника оказались расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

В соответствии с изменениями в законодательстве возникла необходимость придания Тебердинскому заповеднику нового статуса - национального парка.

- Следует отметить, что преобразование данного объекта - не инициатива Тебердинского заповедника, не инициатива руководства республики, поскольку таких полномочий у нас нет. В 2018 году после принятия решения о преобразовании в национальный парк, конечно же, нашим учреждением была проведена определенная работа - это уточнение границ заповедника, это публичные слушания в 2019 году с приглашением общественных организации и населения Теберды, - говорит Алик Динаев.

Новый статус открыл новые возможности в деле сохранения первозданных красот Карачаево-Черкесии. В первую очередь появилась возможность провести комплексное обследование лесов и санитарно-оздоровительные мероприятия. Ранее этому препятствовал режим особой охраны заповедника. Такая работа необходима в связи с массовым ухудшением санитарного состояния деревьев и кустарников, вызванным лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями.

Кроме того, существующее курортное направление получит новый стимул для развития, статус национального парка предполагает развитие обустроенных туристических троп и обновление инфраструктуры рекреационных зон отдыха.

Как рассказал Алик Динаев, в Тебердинском национальном парке будет установлено четыре зоны: заповедная зона (где совершенно исключается влияние человека на природу); особо охраняемая зона (где разрешается экологический туризм и экологическое просвещение); хозяйственна зона (где живут сотрудники заповедника); рекреационная зона (предполагается в данную зону перевести склон горы Мусса-Ачитара).

- С точки зрения обеспечения охраны - национальные парки имеют те же правовые возможности, что и заповедники, и любое посягательство на их целостность и сохранность территории охраняется законом. Важно отметить, что перевод заповедника в национальный парк будет осуществляться без изменения их границ и уменьшения площади заповедника. Земли национальных природных парков, их недра и водные пространства являются исключительно федеральной собственностью. Таким образом, территория является исключительно федеральной собственностью, что препятствует передаче таких земель в частное владение или пользование, - говорит Алик Динаев.

При этом в национальном парке сохранятся жесткие условия природопользования. Там запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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