За 10 лет агротуризм пополнит бюджет РФ на 50 млрд рублей

В 2022 году в России появится новая форма финансовой поддержки бизнеса - гранты на развитие сельского туризма. Ставропольские аграрии не первый год занимаются этим направлением. Корреспондент "РГ" узнал, с какими проблемами они сталкиваются и какая помощь от государства им нужна.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства края, размер гранта составит от трех до 10 миллионов рублей. Деньги можно будет потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию построек для размещения туристов, подключение гостиниц к коммуникациям, покупку и монтаж туристского оборудования и снаряжения, мебели, а также животных, техники и спецтранспорта, благоустройство территорий.

- Государственная программа рассчитана до 2024 года. Получить грант смогут сельхозпроизводители (за исключением владельцев личных подсобных хозяйств), дополнительным видом деятельности которых является аграрный туризм, зарегистрированные и работающие в сельской местности, - рассказал заместитель министра Виктор Фетисов.

В ведомстве также добавили, что агротуризм поможет диверсифицировать сельскую экономику, увеличить число рабочих мест, улучшить инфраструктуру в селах. В итоге к 2030 году российский рынок агротуризма вырастет примерно в семь раз, на нем появится 60 тысяч новых вакансий и он пополнит бюджет на сумму 50 миллиардов рублей.

Однако аграрии пока осторожны в своих оценках данной инициативы, так как прежде им нужно узнать, на каких условиях станут выдавать гранты: не перевесят ли обязательства финансовую поддержку.

- Сначала изучим требования. Мы как-то заинтересовались этими грантами, стали разбираться в деталях. Оказалось, что для получения денег нам необходимо поменять режим налогообложения. Взяв 10 миллионов рублей, мы через три года должны были отдать около 12 миллионов в виде налогов, - поясняет глава ставропольского К(Ф)Х Роман Пономарев, прославившийся на всю страну созданным им парком соломенных фигур.

Аграрии пока осторожны в своих оценках, так как прежде им нужно узнать, на каких условиях станут выдавать гранты: не перевесят ли обязательства финансовую поддержку

Сейчас на его бахчу каждую неделю приезжают сотни людей. У него работает около 50 жителей сел Спицевка, Бешпагир, Северного, которые расположены поблизости. На выходных дорога возле парка соломенных фигур забита автомобилями. Но создать на территории необходимую инфраструктуру фермер не может - нет средств.

- В наших планах - сделать хорошие туалеты с канализацией и пандусами для инвалидов. Подсчитали, что потребуется около одного миллиона рублей. Сейчас мы не можем потратить такие средства, - поясняет Пономарев.

Также он рассказал о намерении построить гостиницу на бахче, причем необычную - подземную, чтобы в жаркие летние дни гости чувствовали себя комфортно. Но на это нужна и вовсе заоблачная сумма.

А К(Ф)Х в Александровском муниципальном округе, где гости могли поспать на ульях, и вовсе чуть не разорилось. Сейчас апидомики семьи Крупельницких пустуют. Успешный проект в сфере агротуризма развалился из-за соседнего садоводческого хозяйства. Летом там чуть ли не ежедневно проводят обработку насаждений пестицидами.

Находится хозяйство в километре от участка фермеров. Пчелы туда летают во время цветения луговых трав. Химические препараты, которые должны уничтожать вредителей, ликвидировали в итоге целые ульи.

- Но мы не можем никого привлечь к ответственности за погибших пчел, - посетовал в разговоре с корреспондентом "РГ" Петр Крупельницкий. - Нужно своими силами провести расследование, чтобы доказать причастность к произошедшему того или иного хозяйства. В день, когда произошел массовый мор насекомых, по моему требованию администрация и ветеринарная станция должны создать комиссию и сразу же поехать на обрабатываемое поле, где взять образцы растений, а также провести аналогичные манипуляции в радиусе семи километров на полях других хозяйств. Потом следует отобрать пчел и сделать анализы в лаборатории, чтобы подтвердить: насекомые погибли именно от применявшегося препарата.

Он не видит решения этой проблемы. Пчелам невозможно запретить летать в сторону злополучного поля, а наладить диалог с соседним агропредприятием не удается. Основную пасеку Петр вместе с семьей успел увезти. И теперь в начале весны, когда в поле выходит первая техника с химическими препаратами, фермеры просто уезжают в другие районы.

- Так что все, больше агротуризмом мы не занимаемся. Домики стоят там же - на берегу небольшого пруда. Но пчел там нет, - пояснил фермер. - Хотя мы в этот проект вкладывали средства многие годы, у нас бывали гости со всего края и из соседних регионов.

Эталонным примером агротуризма на Ставрополье должна стать оленья ферма в селе Крымгереевском Андроповского района, где не только предусмотрели разнообразный досуг для гостей, но и занялись развитием инфраструктуры. Пока посетителям доступны только экскурсии. Но в скором времени на площади 80 гектаров построят спа-центр, где лечебные процедуры станут проводить с использованием пантов - оленьих рогов. Также здесь появятся винокурня, пасека и номера для размещения гостей.

- Мы делим нашу целевую аудиторию на две категории - тех, кто приехал отдыхать издалека, и тех, кто живет в Ставропольском крае. Для первых нормальной практикой является после нескольких дней, проведенных в городах-курортах Кавминвод, поехать в расположенные рядом туристические места - Архыз, Домбай, Чегемское ущелье. И мы можем предложить им альтернативу - оленью ферму. У нас есть чем занять людей даже на несколько дней. Наших земляков, которым хочется побывать в необычном месте, тоже ждем, - говорит управляющий Денис Слынько.

Однако строительство оленьей фермы стало возможным благодаря многомиллионным вложениям инвесторов. А большинство аграриев Ставрополья, к сожалению, не могут похвастаться финансами. Остается рассчитывать на то, что грантовая поддержка сможет изменить ситуацию и поможет фермерам создать необходимую инфраструктуру для гостей. А заодно не помешала бы и консультационная помощь для разрешения конфликтных ситуаций.

Комментарий

Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС:

- В стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ указано, что для модернизации сельской экономики необходимо развивать аграрный туризм. Надо отметить, что в Европе он по популярности занимает второе место, а доход от этого направления составляет треть всей прибыли отрасли. Для сравнения: в РФ - не более одного процента.

Реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" должна сопровождаться проведением разного рода профильных мероприятий - форумов, посвященных сельскому туризму с участием российских и зарубежных специалистов, образовательных программ, в том числе экологического характера, подготовкой операторов для продвижения веб-решений. Нужно создавать платформы для цифровизации туристических продуктов, финансово поддерживать НКО, разрабатывающие целевые программы в сфере агротуризма, проводить конкурсы среди лучших региональных практик.