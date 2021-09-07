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07.09.2021 21:14
Рубрика: Общество

Археологи обнаружили в Карелии "янтарную" могилу

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Погребение человека с янтарными украшениями и кремневыми изделиями обнаружила экспедиция Петрозаводского госуниверситета под руководством кандидата исторических наук Александра Жульникова. Возраст захоронения - около 5,5 тысячи лет. Ранее подобные янтарные украшения находили только на стоянках Восточной Прибалтики.

А эта экспедиция работала на западном берегу Онежского озера, где расположены древние стоянки медно-каменного века. В обнаруженном погребении находился человек высокого социального статуса. Об этом свидетельствовали 140 янтарных украшений - пуговицы-нашивки, подвески, диски.

Фото: iStock
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По словам Александра Жульникова, ранее ни в Карелии, ни в соседних северо-западных регионах погребений с таким большим количеством янтарных украшений не находили. А если их и обнаруживали, то только в единичных экземплярах в Восточной Прибалтике, но не в захоронениях, а при раскопках древних стоянок. Более того, некоторые из украшений вообще не находили на территории Восточной Европы.

Ученые предположили, что это мог быть торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл для приобретения - в обмен на янтарь - сланцевых рубящих орудий. А мастерские по их производству найдены рядом с местом погребения. Захоронение с богатым инвентарем является одиночным, хотя в лесной полосе Европы древние люди хоронили умерших на родовых кладбищах.

- Обнаруженное погребение свидетельствует о становлении у первобытных людей, проживавших на территории Северной Европы, так называемой "престижной" первобытной экономики, при которой делали украшения и особо ценные орудия для поддержания высокого социального статуса их владельцев. "Янтарное" погребение говорит о прочных связях древнего населения Карелии с племенами на южном берегу Балтийского моря, - считает Александр Жульников.

Тем временем

В Великом Новгороде археологи на Рюриковом городище нашли основание крепости IX века. Возможно, ее основал легендарный Рюрик, родоначальник первой российской княжеской династии. Отдельные фрагменты этого сооружения ученые находили еще в конце 1990-х - начале 2000-х. Но это были верхние части деревянной крепости, которые очень плохо сохранились. В этом году ученые добрались до нижних ярусов - они оказались в хорошем состоянии и датируются второй половиной IX века. Древность находки подтверждается косвенными свидетельствами. Первый раз городище упоминается в летописи под 1103 годом в связи со строительством церкви Благовещения.

Подготовил Юрий Медведев

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