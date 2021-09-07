Дом писателей в Комарово превратится в литературный курорт

11 сентября в комаровском Доме писателей впервые состоится литературный фестиваль-прогулка "Курорт", организованный московским Центром Вознесенского.

Дом творчества писателей в Комарово - место знаковое. Здесь отдыхала почти вся творческая элита СССР. В тот период это был, наряду с Домом Кинематографистов в Репино, настоящий центр творческой жизни, пространство встречи литераторов, художников, музыкантов, деятелей театра и кино. Есть планы вернуть им прежний статус, культовых "мест силы", где можно будет заниматься исследованием текста, новым литературным краеведением и творческими практиками в разных направлениях.

"Мы не ограничиваем себя исключительно как столичный проект. Мы заинтересованы в развитии и переоткрытии Домов писателей по всей стране. В идеале нам хотелось бы создать некую единую рабочую сеть обмена и инфраструктурного развития", - говорит Ольга Варцева, директор Центра Вознесенского.

В программе фестиваля в Комарово - беседа Павла Пепперштейна о поэзии и Комарово, лекция Бориса Куприянова о Доме творчества и писательском поселке в Переделкине, литературно-краеведческая лекция Ольги Набоковой о Комарово, лекция Александра Скидана о поэтике и жизни Аркадия Драгомощенко, маркет графики, книг и тиражного искусства, а также экскурсии по территории и выставка галереи "Стыд". Фестиваль завершится концертом "Лучшие хиты разных лет" Михаила Феничева (2h Company, "ЕстьЕстьЕсть").

Также в рамках "Курорта" состоится вручение Премии Аркадия Драгомощенко, ею награждают молодых поэтов. В этом году вручение пройдет в седьмой раз.

Кроме того, в Комарово будет организована поэтическая резиденция. В ее программе - лекции и семинары по исследованию текста, поэтическим переводам, искусству, литературе и философии.

А еще состоится презентация сразу шести поэтических сборников. Это новые книги Лиды Юсуповой и Полины Барсковой, сборники Дмитрия Герчикова и Фридриха Чернышева, также зины (сокращение от английского magazine - любительское малотиражное издание на любую тему), созданные специально к премии и фестивалю.