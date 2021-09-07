Как провести в городе киноэкскурсию по местам съемок знаменитых фильмов

Самый передовой регион в нашей стране в плане киносъемок - Калининградская область - решил создать специальную экскурсию по местам, где снимались известные фильмы. Одна из ведущих гидов Калининграда и обозреватель "РГ" отправились прорабатывать киномаршрут под кодовым названием "Кино и немцы".

На самом деле редко какая экскурсия обходится без упоминания, что в таком-то месте снималось определенное кино, если есть о чем сказать. Пользуются у слушателей популярностью рассказы гидов и о кинозвездах, которые посещали те или иные города. Но специальные кинотуры и киномузеи в нашей стране есть лишь в избранных местах. Оставим в стороне столицы - в них есть все или почти все. И пойдем по пути "Игры престолов" - тур по местам съемок сериала пользуется повышенным спросом (по крайней мере, в допандемийные времена было так). Дети всего мира любят и экскурсию по "местам славы" Гарри Поттера - книг и фильмов о нем. В Лондоне на вокзале "Кингс Кросс", откуда Поттер с друзьями уезжали в Хогвартс, даже выстроили магическую платформу 9¾. А также открыли магазин, в котором продается все, связанное с Поттером, вплоть до волшебной палочки. Конечно, хорошо, если регион - родина кинозвезды. Например, Таганрог ассоциируется с Фаиной Раневской, Омск - с Михаилом Ульяновым, Павловский Посад - с Вячеславом Тихоновым. "РГ" писала о том, какой современный дом-музей "Штирлица всех времен и народов" организован в этом городе - всего в полутора часах езды от Москвы. По местам съемок известных фильмов возят точечно. Например, в Териберке ходят смотреть скелет кита, который "снимался" в "Левиафане", в Карелии, рядом с Сортавалой - водопады, навсегда запечатленные в любимом советском фильме "А зори здесь тихие". Но как сделать специальную киноэкскурсию? Делимся наработками.

Первое. Без истории - никуда

Елена Платунова - не просто экскурсовод, но соучредитель Калининградской Ассоциации профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков, потомственный представитель профессии, смеется при знакомстве, мол, мама ее посадила в четыре года в туристический автобус, а вынуть - забыла. Елена считает, что без знания истории определенного места невозможен рассказ о кино. Елена права на сто процентов. Но главное, чтобы в туре о кино исторический контекст подавался дозированно и в сочетании с кинофактами.

Еще Елена говорит, что росла на советских фильмах. Это - плюс. К тому же сразу же распределяются роли - она рассказывает про советское кино и показывает заповедные места. А я - про кино нового времени. Таким образом, составляется подробная кинокарта области. Однако, справедливости ради, отметим, что экскурсию "Кино и немцы" начали разрабатывать еще до моего приезда - начали над ней работать Марина и Михаил Друтманы - руководители агентства, где работает Елена. Но три головы - хорошо, а четыре - еще лучше.

На самом деле такую экскурсию можно провести, и не выезжая из самого Калининграда. Мы смотрим в городе, например, старый вокзал, где снимался фильм "Щит и меч". Живописная арка, из которой выходили герои Олега Янковского и Станислава Любшина. Можно тоже из нее выйти и запечатлеть это на свою камеру. Не так далеко - двухъярусный мост, где создавалась картина "Встреча на Эльбе". Любовь Орлова сыграла в нем свою единственную отрицательную роль - очаровательной шпионки.

Калининградский Кафедральный собор - герой многих кинокартин. От "Судьбы человека" до "Женя, Женечка и Катюша". Те, кто любят киноленту "Отец солдата", обязательно посетят место в городе, где снималась она. Елена делает особенный акцент на "Жене керосинщика" Александра Кайдановского (кстати, в этом году отмечается 75-летие со дня его рождения). Ей фильм кажется показательным для Калининграда, потому что в нем даже ангелы ругаются на русском и немецком языках, что подчеркивает двустороннюю природу города. С одной стороны - немецкий Кенигсберг, с другой - российский Калининград. Действительно, тут любят снимать такое, за чем можно не выезжать в Европу. Но при этом с каждым годом все больше объектов и мест, которые характеризуют особенности нашей страны. Так что каждый творец находит тут свое.

Елена обращает внимание на Музей Мирового Океана. Часть экспозиции посвящена съемкам знаменитого "Титаника" Джеймса Кэмерона. В музее даже есть специальная программа - рассказывают, как и где снимался классический блокбастер, завоевавший любовь зрителей во всем мире.

К сказкам Гофмана мы обе, что называется, неровно дышим. У Елены даже есть специальная экскурсия "Гофманиана". О ней она мне рассказывает уже на пути в Светлогорск. Мы останавливаемся у отеля, посвященного Гофману, смотрим памятник - он тоже "двуликий", так и называется "Двойственность внутреннего мира", и перекликается с двойственностью мира внешнего. Рядом - схема-макет замка Кенигсберг и трех средневековых городов в 1510-1544 годах. Вспоминаем, конечно, и полнометражный мультфильм "Гофманиада" с рисунками Михаила Шемякина. Но он тут не снимался, просто не подумать о нем невозможно.

В Светлогорске первым делом задираем кверху головы - тут в центре города есть башня Звездочета из любимого советского фильма "Про Красную шапочку". Вспоминается песня Звездочета "Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра". Но, как назло, на улице дождь - с погодой не повезло. Бежим прятаться в киноотель "Люмьер". Тут все искусством кино дышит-веет. Номера названы по имени классических кинокартин - например, "Унесенные ветром", "Красная шапочка" и так далее. Как только погода налаживается, идем на прогулку. Смотрим особняк и другие места, где снимался сериал "Пан или пропал" по повести Иоанны Хмелевской. По сюжету действие происходит в Копенгагене. Но мы, как и авторы картины, не покидаем пределов России.

Из Светлогорска едем в город Гвардейск. По дороге Елена рассказывает о замке Рагнит - в нем Алексей Герман снимал "Двадцать дней без войны". А в городе Рагнит - теперь он называется Неман - создавали фильм "Трое в лодке, не считая собаки". Река Неман "играла роль" Темзы. В городе Балтийске - создавались фильмы, действие которых происходит на флоте, например известный сериал НТВ "Морские дьяволы". Старые корабли - прекрасная натура. А в самом Гвардейске мы, собственно, тоже из-за фильма "Трое в лодке, не считая собаки". Местная речка Дейма тоже немного побыла Темзой. К ней вместе с нами подходит аист, словно для того, чтобы убедиться - память о героях Миронова, Ширвиндта и Державина с годами только крепчает.

Второе. Но есть и современность

Елена Платунова сетует на то - и она не первый человек в здешних местах, от кого я такое слышу - что в новое время в Калининграде и окрестностях в основном снимают фильмы-детективы и боевики про янтарную мафию. Негласной визитной карточкой последнего времени стал сериал "Желтый глаз тигра" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным. Вспоминаем и сериал "Преступление" с Дарьей Мороз, и "Налет" с Владимиром Машковым - все проекты сделаны с помощью этой земли. Мне есть что добавить, и не только про детективы. "Герой" с Александром Петровым, сериал "Порт", военный фильм "На Париж!". Сам Жерар Депардье намерен сниматься тут в фильме о легендарной эскадрилье Нормандия - Неман. Недавно вышел сериал "Коса", снятый на Куршской косе. Снимается многосерийный фильм "Васнецова" с Анной Михалковой в главной роли. Закончились съемки фильма "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Готовится сериал "Оффлайн" для платформы Okko. Режиссер Стас Сапачев снимает свой полнометражный дебют - фильм "Пласт" с Маковецким, Вдовиченковым и Машковым. Олег Асадуллин - новую ленту "Туда и обратно"....

И это еще не все. Съемок так много, потому что в Калининграде и области действует система рибейтов - возврат потраченных средств. Сумма возврата достигает 40%, и это делает регион весьма привлекательным для кинематографистов. Министр культуры Калининградского региона Андрей Ермак рассказал о том, что вводит систему возврата денег и за съемки музыкальных клипов. А еще тут собираются построить Киногород, где, в частности, съемочные группы смогут арендовать оборудование, остановиться, поесть, отдохнуть, поработать. Мы проезжаем то место, где запланировано строительство. Стройка скоро начнется. А пока регион занят тем, что уже в партнерстве с одним из ведущих санкт-петербургских вузов (СПбГУ) готовит кадры, дабы кинематографисты могли не привозить с собой представителей тех профессий, которые есть на местах.

Третье. Звезды освещают путь

Всегда важно, если есть звезда, которой гордится тот или иной регион. Рассказ о таком настоящем человеке - неотъемлемая часть хорошей киноэкскурсии. В Калининградской области таких людей несколько. Отсюда родом Светлана Светличная, Владимир Вдовиченков, Татьяна и Ольга Арнтгольц. Конечно же, сегодняшний Калининград немыслим без упоминания Евгения Гришковца. Елена показала мне дом 15 на улице Коммунальной - герой произведения Гришковца "Как я съел собаку" - в нем писатель, сценарист и актер жил ранее. Мы подъехали и к историческому особняку, который охраняется государством - в нем Гришковец живет сейчас. Очень кинематографичен - в нем можно снимать, например, будни олигарха. Еще мы побывали в месте под названием Altes Hause, кафе "Густав Гроссман" - в нем снимался сериал "Чужой дед", главную роль в котором исполнил Василий Лановой. Тут же нашлась свидетельница - хозяйка кафе, которая рассказала в подробностях, как проходили съемки и как она разговаривала с Лановым.

В центральном кинотеатре "Заря" по инициативе местного культуролога и писателя Александра Попадина установили памятник очкам Вуди Аллена. Почему? Настоящая фамилия Аллена - Кенигсберг. А именно так когда-то назывался Калининград.

Мы не заезжали на Куршскую косу, но Елена рассказала мне замечательную историю про Высоту Мюллера. Нет, не того Мюллера, из фильма "Семнадцать мгновений весны" - на дюнах на Куршской косе был инспектор Генрих Мюллер. Но я оценила юмор, когда Елена показала мне снимки - известного директора, который работал на нескольких престижных международных кинофестивалях - Марко Мюллера, когда он был в гостях на этой высоте на Куршской косе.

Еще одна героиня рассказов Елены - Светлана Дружинина - ее приезд в здешние места запомнился надолго. Актриса, режиссер и продюсер представляла тут очередную часть "Гардемаринов". Но что интересно - действие в первом фильме по сюжету происходит в здешних местах - Гросс-Егерсдорфф, семилетняя война. А на самом деле он тут не снимался.

Хорошо бы поставить таблички - специально для киноэкскурсии, где и какой фильм создавался и какое место имеет отношение к тому или иному кинодеятелю. Они облегчат и украсят такие кинотуры - сомнений нет. Да и просто обратят на себя внимание людей, в первую очередь - туристов, которые гуляют сами по себе.

Четвертое. Фестивали - двигатели прогресса.

Михаил Друтман - глава одного из крупнейших туристических агентств Калининграда, именно того самого, где любят придумывать нестандартные экскурсии, на короткое время присоединяется к нам во время кинопутешествия. "Декорации строить не надо", - так он поясняет любовь кинематографистов в Калининградскому региону. Все - натуральное, все - под рукой. Друтман показывает видео и фото - на нем изображены ростовые куклы Кант, Гофман, и Петр I. "Выходят" к людям они не каждый день, а на специально организованных праздниках, и сами смотрятся, как киногерои. Пока мы разглядываем фото, в голову приходит мысль о том, что четыре кинофестиваля, которые проходят в течение года в Калининграде и области, не только стимулируют кинематографистов приезжать сюда, а местное население - любить кино и даже самим снимать свое, но это и хорошая тема для гида во время киноэкскурсии.

Так, например, некоторое время назад в Светлогорске известная актриса Александра Яковлева делала кинофестиваль "Янтарная пантера". Он проходил всего два года, а память о нем осталась. Сейчас гвоздь фестивальной программы Светлогорска и области - кинофестиваль "Балтийские дебюты" - скоро будет 20 лет, как он тут проводится. В самом Калининграде проходит уже во второй раз новый фестиваль "Край света. Запад" и киносмотр короткометражного "Короче" - в следующем году будет юбилейный 10-й. И еще один фестиваль здешних мест - "Территория кино". Сколько с ними связано. Легенды и байки о фильмах, визитах знаменитостей передаются "сарафанным радио". Гидам остается только выбирать лучшее. Вот, например, из последнего - истории о том, как в Светлогорск приезжали Жерар Депардье с фильмом об Узбекистане, Михаил Швыдкой - с Театром мюзикла и Сергей Гармаш - был в жюри "Балтийских дебютов". Такое не забывается годами.

Пятое. Снимите свое кино

Сейчас программы позволяют монтировать и снимать на телефонах все, что хочешь. И для киноэкскурсии есть возможность заготовить кадры из фильмов или с изображением звезд, о которых идет речь, потом соединить их со своей собственной съемкой во время тура, и глядишь - уже готов собственный фильм для себя и друзей. Ощущение причастности к великому - в данном случае к кино - большая сила. Этим может озаботиться и турагенство, заранее пригласив фотографа и оператора на тур, потом он профессионально смонтирует кадры с изображением туриста с теми, которые есть в кино или засняты на фестивалях... В итоге - какая память!

Но еще не стоит забывать о возможности делать туры по локациям - местам съемок для будущих фильмов. Это, конечно, другая история и отдельная тема. Но только за последнее время обозреватель "РГ" побывала в таких турах на Байкале, в Хакасии (были организован Всероссийским молодежным кинофорумом), в Анапе (администрацией края). Пока мы с Еленой Платуновой совершали кинопоездку по Калининграду и окрестностям, могли убедиться: хочешь снимать фильм о нефти - можно здесь, о конных и оленьих фермах - пожалуйста, о сельском хозяйстве, так, чтобы в кадре были море и сосны - все к услугам творцов и продюсеров. И не только в Калининграде. Всем регионам нашей страны есть что предложить.

И осталось поделиться еще одним удивительным для автора этих строк наблюдением. В Калининграде люди не выпячивают свое знакомство со звездами, причастность к съемкам того или иного фильма. Так, например, разговорились с хозяином ресторана, где буквально вчера проходили съемки картины с ведущими звездами отечественного кино. И не в первый раз. "Почему вы хотя бы фотографии на стену не повесите?" - спросила я. "А зачем? Мне достаточно, что я это знаю, и эти люди ко мне приходят", - ответил он. И такой диалог повторялся три или четыре раза в разных местах. Перефразируя известное изречение, можно сказать: съемочный процесс любит тишину. Или, как обычно написано на табличке, "Тихо. Идет съемка".

Кстати

Когда готовилась эта статья, пришла информация, что специальный кинотур есть и в Казани. Готовимся туда теперь поехать-посмотреть.