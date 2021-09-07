Минсельхоз РФ проработает новые меры поддержки для овощехранилищ

Инвестиционные проекты по созданию овощехранилищ могут получить дополнительную поддержку от государства. Министерству сельского хозяйства РФ поручено проработать меры, направленные на сокращение срока их окупаемости до пяти-семи лет. Корреспондент "РГ" выяснила, что механизмы возмещения части понесенных затрат, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, к которым в том числе относятся овощехранилища, уже существуют. В первую очередь это субсидии и льготные кредиты.

Постановление правительства РФ от 24 ноября 2018 года N 1413 предусматривает, что при создании или модернизации хранилищ, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям или российским организациям, бюджет может компенсировать до 20 процентов понесенных затрат. На граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, это правило не распространяется. Порядок отбора проектов, а также размер предельных значений стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса, от которых и зависит размер компенсации, определены приказами Минсельхоза России от 29 ноября 2018 года N 549 и N 550. Однако в настоящее время профильному министерству поручено также "предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей". Меры по организации ритмичных поставок сельхозпродукции на рынок, развитие сети распределительных центров и бесперебойная работа товаропроводящей цепи обсуждались в конце августа на совещании вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко с регионами по вопросу обеспечения доступности овощной продукции.

- Цены постепенно снижаются. Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов, - отметила заместитель председателя правительства в ходе обсуждения вопроса.

В Ленинградской области традиционно выращиваются картофель, капуста, морковь, свекла. В прошлом году в регионе был собран рекордный урожай ягод - в 2,6 раза больше, чем в 2019 году, - 155,5 тонны, в том числе садовой земляники - 100,9 тонны, малины - 36 тонн, черной смородины - 18,6 тонны. Итоги нынешнего года еще только предстоит подвести, но жаркое и сухое лето наверняка снова выведет Ленобласть в лидеры сельхозпроизводителей. Однако все собранное богатство необходимо сохранить. Поэтому два года назад в поселке Дружная Горка Гатчинского района началось строительство четырех овощехранилищ, рассчитанных на десять тысяч тонн каждое, предприятия по переработке овощей и фруктов и производства желирующих компонентов, в том числе пектина.

Как рассказала Светлана Тучкова - генеральный директор компании, которая занимается реализацией проекта, в настоящее время готовится к заключению инвестиционный контракт, данные его сторон пока не разглашаются. Процесс сильно затормозили противоэпидемические ограничения. Кроме того, из-за удорожания стройматериалов и изделий из металлов, в том числе из пищевой нержавеющей стали, пришлось пересчитывать параметры проекта, и по сравнению с 2019 годом он подорожал практически в два раза. Если в 2019 году инвестиции планировались в размере четырех миллиардов рублей, то по данным на сегодняшний день придется вложить семь-восемь миллиардов. Однако до половины этой суммы может составить государственная субсидия.

Срок ввода оптово-распределительного центра в эксплуатацию - 2024 год, расчетный срок окупаемости - семь лет. Однако если за время строительства правительство РФ введет дополнительные меры поддержки операторам подобных проектов, он станет еще более рентабельным. А это, в свою очередь, скажется на потребительских ценах для населения.

В Петербурге аналогичный проект реализует управляющая компания Софийской овощебазы. Здесь инвестиции в проект тоже выросли - с 6,5 до 11 миллиардов рублей. Тем не менее отказываться от довольно масштабных планов соинвесторы не планируют. Агропарк строится на территории предприятия "Ленсоветовское" в поселке Петро-Славянка, первую очередь планируется запустить до конца текущего года, а на полную мощность проект заработает в 2023 году. Он будет включать складской комплекс, несколько перерабатывающих мини-заводов, фермерские торговые ряды, торговую галерею и ОРЦ, а также бизнес-центр.

Важно не только собрать урожай, но и сохранить его

Проект создания агропарка финансируется из собственных средств, а также за счет привлеченных кредитных ресурсов с использованием механизма льготного кредитования по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Тоже своего рода господдержка. Механизм возмещения понесенных затрат пока не рассматривался. Но срок окупаемости агропарка рассчитан на семь-девять лет, и собственники тоже рады были бы его сокращению.

- Необходимость создания подобного высокотехнологичного агропарка с полным циклом производства благодаря использованию новейших технологий хранения и эффективных методов логистики, значительно сокращающего путь от оптовика к покупателю, от сельхозпроизводителя - к потребителю, давно назрела, - подчеркивает Руслан Мисиков, руководитель компании. - Концепт-проект построен с учетом всех важнейших направлений - от создания максимально удобных условий для работы сетей, которые смогут закупать все необходимое в одном месте, до поддержки мелких производителей-фермеров, получающих доступ на рынок.

Также бизнес-план создания агропарка включает открытие электронной биржи, "чтобы любой производитель мог через нее реализовать свою сельхозпродукцию, а любой желающий мог приобрести ее онлайн в объеме без ограничений, начиная с килограмма и заканчивая десятками тонн". По мнению авторов идеи, такая общедоступность торговых операций будет способствовать снижению цен на рынке или хотя бы их стабилизации.