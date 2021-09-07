Мурманский морской торговый порт стал частью нового логистического маршрута

Мурманский морской торговый порт (ММТП), с основания которого в 1915 году началась история Мурманска, отметил свою 106-ю годовщину новыми достижениями и вновь подтвердил статус крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России, которая надежно выполняет самые сложные и ответственные государственные задачи по развитию Северного морского пути и освоению Арктики.

Короткий путь

В июле 2021 года сразу три судна прошли по линии "река Дон - Волго-Донской канал - река Волга - река Шексна - Волго-Балтийский канал - река Свирь", а далее через Неву и Санкт-Петербург морским путем в Мурманск. Этот маршрут был использован для доставки гигантских конструкций ветропарка "Кольская ВЭС".

Такой маршрут позволяет значительно сократить время доставки грузов. Например, если идти морским путем через Черное или Средиземное море, Гибралтар, вдоль Европы до Мурманска, то продолжительность пути составляет 28-30 суток. Если использовать внутренние водные артерии, то путь сокращается до 18-20 суток.

Более того, в 2021 году Северным морским путем через ММТП вновь, как и годом ранее, прошел "золотой караван". Речь идет о судах, в названиях которых присутствует слово Gold и которые прошли по Севморпути. Балкеры GOLDEN SUEK, GOLDEN ENTERPRISE, GOLDEN FURIOS и GOLDEN PEARL личным примером подтвердили преимущества доставки грузов через самую северную морскую транспортную артерию. Сократив по сравнению с традиционными маршрутами расстояние и время в пути, они доставили грузы из Мурманска в порты Тихоокеанского региона. Более того, успех прошлого года дал повод расширить программу грузоперевозок в этом, ведь по сравнению с южным коридором время доставки груза из Мурманска в порты Тихоокеанского района сокращается практически в два раза.

Порт как арктический драйвер

Подобные прорывные проекты ММТП этого года были бы невозможны без кропотливой созидательной работы в рамках всей Национальной транспортной компании и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), частью которых является АО "ММТП", его партнеров, а также усилий органов государственной власти. Синергетический эффект общих усилий уже проявляется в полной мере и выгоден всем участникам. Показательный тому пример - заключение на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года соглашения о сотрудничестве между ПАО "Северсталь" и АО "Национальная транспортная компания" (НТК). В церемонии подписания документов приняли участие генеральный директор СУЭК, председатель совета директоров НТК Степан Солженицын, генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Согласно достигнутой договоренности, порожние вагоны НТК, доставляющие груз в Мурманский морской торговый порт, на обратном пути направятся в Ковдорский и Оленегорский ГОКи и, загрузившись рудой, отправятся на заводы "Северстали" в Вологодскую область.

Использование внутренних водных путей позволило ММТП сократить время доставки грузов на треть

"Подписание долгосрочного контракта с "Северсталью" - флагманом российской металлургии - принципиальный шаг в решении стратегических задач НТК по формированию стабильных долгосрочных отношений с ключевыми промышленными корпорациями России. Мы готовы обеспечить все потребности "Северстали" в подвижном составе, для НТК это стабильность грузовой базы. Долгосрочность отношений формирует условия для совместных проектов повышения операционной эффективности в перевозках на Кольском полуострове", - подчеркнул председатель Совета директоров НТК, генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын.

Эффективность работы предприятия во многом связана именно с тем, что портовые активы СУЭК, к которым относится и "ММТП", являются технологическим звеном в единой производственной цепи, что очень важно для потребителей, что находятся в конечной точке цепи, которая не зависит от каких-то конъюнктурных осложнений и тенденций на рынке. Основа грузооборота АО "ММТП" - навалочный груз, прежде всего уголь и железорудный концентрат, производимые на предприятиях Кузбасса, Красноярска, Хакассии, Бурятии, Мурманской области.

"В этом как раз и состоит преимущество НТК, так как, управляя и портовыми мощностями, и подвижным составом, мы можем предоставлять клиенту комплексную услугу. Это конкурентное преимущество, которым на рынке располагает небольшое число игроков", - подчеркнул генеральный директор НТК Александр Сапронов.

"Благодаря этому соглашению мы дадим новый импульс оптимизации транспортному сообщению в области. За год сможем провозить около 2,4 миллиона тонн груза и в дальнейшем наращивать объемы сотрудничества. А главное, это обеспечивает работу предприятий региона, а также Октябрьской железной дороги", - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Экологический лидер отрасли

Продолжают совершенствоваться производственные процессы и в самом порту. По итогам июля 2021 года мурманские портовики обработали 180 тысяч 332 тонны щебня, что стало новым максимальным показателем месячного грузооборота для этого вида груза. За месяц было обработано шесть балкеров, которые доставят груз, произведенный в Мурманской области и предназначенный для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне России.

"Мы успешно обработали свыше 200 тысяч тонн навалочных и генеральных грузов. За июль 2021 года ММТП выполнил фактические показатели полугодовой перевалки грузов в арктическом направлении нескольких предыдущих лет. Тем самым мы в очередной раз подтвердили статус крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России, которая надежно выполняет самые ответственные и сложные задачи", - сказал Алексей Рыкованов, гендиректор ММТП.

При этом огромное внимание порт уделяет экологизации производства, и достижения в этом отношении можно назвать впечатляющими. В ММТП построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам наилучших доступных технологий. И не случайно в 2021 году заслуги предприятия в этом направлении получили высокую оценку профессионального сообщества: Мурманский морской торговый порт был отмечен Росморречфлотом как лучшее экологическое предприятие в рамках конкурса "Лидер отрасли".

Справка "РГ"

АО "Мурманский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО "СУЭК" и АО "МХК "ЕвроХим", отмечающие в этом году 20-летие. АО "ММТП" обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире и является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) - принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.