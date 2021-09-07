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07.09.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Нападавшего на женщин петербуржца осудили на 21 год

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по серии нападений на женщин, которые происходили летом прошлого года. Во время одного из таких нападений жертва была убита.

Фото: iStock
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Как сообщает прокуратура Петербурга, преступления происходили в период с 23 июня по 1 июля прошлого года на территории Кировского и Калининского района. Нападавший отбирал у женщин сумки. Всего в уголовном деле четыре таких эпизода.

Также в парке Александрино мужчина напал на 76-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку, где находилось 300 рублей. Но на этом он не остановился, нападавший нанес пожилой женщине 19 ударов ножом.

Пенсионерку госпитализировали в 26-ю больницу, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но оказались бессильны - женщина скончалась от полученных ран.

Петербуржца задержал наряд полиции после очередного нападения. Расследование вел СК Петербурга. Нападавший признал свою вину.

По решению суда в колонии строгого режима он проведет 21 год и 10 месяцев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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