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07.09.2021 12:45
Рубрика: Экономика

Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры продумать систему мотивации для руководителей цифровой трансформации в субъектах России.

Фото: iStock
Расширена функциональность портала "Госуслуги"

По словам чиновника, все массовые социально-значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате к концу 2022 года.

"Минцифры составлен план перевода, и мы отслеживаем ежемесячную динамику данной работы в разрезе всех субъектов. В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди. Таким образом, создана возможность для оказания в электронном формате еще 51 услуги. На данный момент регионы активно подключают их к единому порталу госуслуг. В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в цифре 25 региональных и муниципальных услуг, еще столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов отметил, что среди регионов-лидеров, подключивших больше 40 госуслуг из запланированных, - Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская и Калужская области.

"Самая низкая активность у Архангельской, Иркутской, Магаданской областей, республик Алтай и Карелия, Северной Осетии-Алании и ряда других. Они подключили всего по одной интерактивной форме", - отметил Качанов.

По итогам совещания регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди госуслуг и до 1 декабря - третьей.

В регионах Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Ненецкий АО СКФО Карачаево-Черкесия ПФО Марий Эл СЗФО Мурманская область ЦФО Смоленская область Государственные интернет-услуги

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