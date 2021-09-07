Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры продумать систему мотивации для руководителей цифровой трансформации в субъектах России.

По словам чиновника, все массовые социально-значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате к концу 2022 года.

"Минцифры составлен план перевода, и мы отслеживаем ежемесячную динамику данной работы в разрезе всех субъектов. В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди. Таким образом, создана возможность для оказания в электронном формате еще 51 услуги. На данный момент регионы активно подключают их к единому порталу госуслуг. В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в цифре 25 региональных и муниципальных услуг, еще столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов отметил, что среди регионов-лидеров, подключивших больше 40 госуслуг из запланированных, - Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская и Калужская области.

"Самая низкая активность у Архангельской, Иркутской, Магаданской областей, республик Алтай и Карелия, Северной Осетии-Алании и ряда других. Они подключили всего по одной интерактивной форме", - отметил Качанов.

По итогам совещания регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди госуслуг и до 1 декабря - третьей.