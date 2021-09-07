Пандемия изменила портрет и предпочтения покупателей жилья

Среднестатистический новосел стал другим, утверждают эксперты.

За последний год покупатель недвижимости помолодел. Если год назад средний возраст тех, кто приобретал квартиру в новостройках, составлял 41 год, то сегодня ему 39 лет. Еще один новый тренд - среди тех, кто справляет новоселье, стало больше одиноких мужчин. Хотя еще несколько лет назад картина было иной: за ключами от новых квартир чаще всего приходили женщины. С одной стороны, аналитики связывают это с растущим числом разводов, кстати, также вызванных пандемией. С другой стороны, говорят о том, что среди одиночек много инвесторов, приобретающих квадратные метры с инвестиционными целями. В целом же, по данным социологов, каждая третья квартира в Петербурге приобретается для того, чтобы сохранить накопленные сбережения. Для сравнения: год назад эта цифра была в два раза меньше. Вырос и бюджет покупки. В среднем каждый десятый покупатель планирует приобрести недвижимость в Петербурге стоимостью от 15 до 20 миллионов рублей.

Еще один тренд, о котором говорят аналитики, - изменение покупательского спроса. На пике спроса квартиры площадью от 40 до 60 квадратных метров, а вот интерес к студиям и небольшим "однушкам" упал. Кроме того, насидевшись за время пандемии в самоизоляции, петербуржцы стали меньше интересоваться классической недвижимостью: сегодня квартира в их представлении должна быть своей не только по документам, но и по наполнению: то есть полностью соответствовать образу жизни, ценностям и привычкам своих владельцев. Этим можно объяснить то, что люди стали реже покупать квартиры с отдельной кухней. Зато просторные кухни-гостиные востребованы у покупателей квартир даже с одной комнатой, не говоря о двухкомнатных и трехкомнатных, которые в "классике" проектируют все реже. Аналитики объясняют интерес к кухням-гостиным тем, что в них удобно собираться всей семей и проводить время с друзьями.

Появился запрос и на квартиры с большими балконами и лоджиями. Они теперь начинают выполнять свою первоначальную функцию. Из мест для складирования ненужных вещей становятся пространствами на открытом воздухе, где можно оборудовать либо зимний сад, либо спортзал или отдельный кабинет. Кстати, учитывая запрос на квартиры с кабинетом, многие застройщики даже прорабатывают варианты с откорректированной глубиной балконов, чтобы там можно было организовать рабочее место.

Каждая третья квартира в Петербурге приобретается для того, чтобы сохранить накопленные сбережения

Представитель одной из строительных компаний города Тамара Попова отмечает еще одно постпандемийное требование рынка - диджитализацию жилых комплексов. По ее словам, цифровизация последовательно наступает на рынок недвижимости и квартиры становятся все более "умными". "Жесткий локдаун и конкуренция за покупателя заставили девелоперов внедрять новые современные опции в новостройках", - подчеркивает она.

С их помощью новоселы имеют возможность управлять климатом, поддерживая на заданном уровне температуру воздуха в помещении, менять температуру нагрева радиаторов отопления. В последнее время в ЖК стала доступна и такая опция, как открытие гостям дверей парадной с собственного смартфона или генерация для них одноразовых пропусков, которые можно отправить через любой мессенджер.

Большинство экспертов также склоняются к тому, что пандемия не только изменила запросы покупателей, но и заставила девелоперов пересмотреть концепции строительства новых кварталов. Принцип "лучше маленькое, но свое" в отношении жилья больше не работает. Рынок предъявляет к квартирам новые требования: они должны быть просторными, безопасными и удобными для жизни и для работы.