Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду

Началась транспортировка модулей нового зимовочного комплекса "Восток" из Петербурга в Антарктиду. Уникальный объект будет доставлен на контейнеровозе "Мыс Дежнева", сообщает РИА Новости.

На контейнеровозе уместилось практически 80 процентов блоков модуля. Оставшийся груз возьмет второе судно, которое выйдет из Петербурга 15 сентября. Топливо будет везти третье судно, танкер "Ярослав Мудрый" выйдет из Находки. 25 октября корабли встретятся в Кейптаун, откуда модули начнут переправлять на российскую станцию "Прогресс" и затем на "Восток".

Последний этап самый сложный. От бухты Талая, к которой будут прибывать суда, до станции "Прогресс" 12 километров. А расстояние от "Прогресса" до "Востока" - полторы тысячи километров. Ожидается, что до 1 февраля на станцию "Восток" будет совершено три похода, в общей сложности груз доставят на 45 тягачах и семи повозках.

Новая станция очень большая, в ней 133 модуля, включая жилые блоки, лаборатории и гаражи. Полярная станция рассчитана на 35 человек, но зимовать в ней смогут 15. Модули будут монтироваться на высоте трех метров, что позволит избежать заносов.