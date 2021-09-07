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07.09.2021 12:35

Рынки Северной столицы продолжают обновлять

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 203(8554)
Колхозный рынок Московского района Санкт-Петербурга станет вторым, после Василеостровского, который откроется после значительной модернизации. Здесь расположатся 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций. Открытие рынка запланировано на май 2022 года.
Рынок построен в начале 50-х годов в стиле сталинского классицизма. Фото: Алексей Стригин/РГ Рынок построен в начале 50-х годов в стиле сталинского классицизма. Фото: Алексей Стригин/РГ
Рынок построен в начале 50-х годов в стиле сталинского классицизма. Фото: Алексей Стригин/РГ

В 2017 году свои намерения обновить все старые рынки города анонсировал Смольный. Чиновники планировали расторгнуть контракты с прежними арендаторами, но это оказалось не так просто - начались суды. Красивая концепция, разработанная Фондом имущества Санкт-Петербурга, предполагала обновление объектов и их перезапуск в торгово-развлекательном формате с сохранением прежних функций. Каждому рынку была отведена своя функция - Ломоносовский - ресторанный, Невский - фермерский, Кузнечный - туристический, Московский - рыбный. Однако прошло несколько лет, но планы пока остались планами - денег у города нет, а инвесторы в них не торопятся. Многие из рынков не выжили - с 2015 года их число сократилось на треть (до двенадцати).

На фоне развития онлайн-торговли в регионах ощущается нехватка складов

Наиболее успешным стал Василеостровский рынок - в 2019 году первый проект открылся как первый в городе гастромаркет. Теперь команда, запускавшая этот объект, перебирается на Московский рынок.

В мае этого года чиновники внезапно договорились с прежними арендаторами Сытного рынка и перезаключили с ними договор аренды на пять лет. Теперь инвестор может спокойно заняться его переделкой по модной схеме - к фермерским рядам добавят гастрономическое пространство. К 2022 году объект преобразится: здесь появятся деревянные павильоны, летние веранды, в проект планируют вложить 70 миллионов рублей. Видоизменится и Торжковский рынок - здесь появится торговое пространство с фуд-холлом, интерактивным музеем и гостиницей.

Тем временем весной этого года Минпромторг совместно с региональными властями разработал ряд федеральных законов, которые упрощают порядок организации ярмарок и розничных рынков. Сделано это и для того, чтобы снять избыточные требования к их работе и помочь сохранить этот розничный формат: с 2007 года число рынков в стране сократилась в шесть раз - до 900 единиц.

Планы пока остались планами — денег у города нет, а инвесторы вложиться не торопятся

На региональный уровень передают полномочия по утверждению порядка организации рынков, которые теперь могут располагаться в не капитальном здании, как было раньше. Петербург уже отреагировал на нововведение, разрешив сезонным ярмаркам работать 60, а не 30 дней, как раньше, в квартал. Конечно, эта мера увеличит число мест торговли, но никак не ускорит модернизацию тех классических рынков, о которых шла речь выше.

Сегодня в торговых рядах немноголюдно. Фото: Алексей Стригин/РГ
В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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