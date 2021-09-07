Театр имени Ленсовета анонсировал десять премьер

Театр имени Ленсовета открыл 88-й сезон премьерой итальянской комедии "Синьор из высшего общества". Пьесу Джулио Скарниччи, Ренцо Тарабузи поставил приглашенный режиссер Дамир Салимзянов.

На пресс-конференции художественный руководитель театра, народная артистка России Лариса Луппиан и директор Валерий Градковский рассказали журналистам о планах на новый сезон. Фейерверк премьерных спектаклей (десять!), немало приглашенных режиссеров, литературно-просветительский проект "Связь времен"…

Первая премьера - 4 ноября, "Тартюф" Мольера в постановке Романа Кочержевского. Главные роли репетируют Олег Федоров (Тартюф) и Александр Новиков (Оргон). В декабре - еще одна премьера на Основной сцене: режиссер Евгения Богинская поставит "Снежную королеву" Евгения Шварца.

В следующем году в театре на Владимирском будут ставить режиссеры Иван Поповски ("Двенадцатую ночь" Шекспира), Борис Павлович ("Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" по роману Лоренса Стерна), Уланбек Баялиев ("Вишневый сад" А.П.Чехова). В роли Раневской выступит народная артистка России Анна Ковальчук.

Большие планы собираются воплотить на Малой сцене. 20 октября режиссер Мария Романова должна выпустить спектакль "Шутки Достоевского" - по повестям "Чужая жена и муж под кроватью" и "Скверный анекдот". Участвуют народные артисты России Сергей Мигицко, Евгений Филатов. На 6 ноября намечена премьера спектакля "В лучах" по пьесе современного польского драматурга Артура Палыги в постановке Анджея Бубеня. Посвящена она Марии Склодовской - Кюри. Первая женщине в мире, получившая Нобелевскую премию, первый человек, получивший Нобелевскую премию дважды, первая женщина-профессор Парижского института. На главную роль назначены две актрисы - Лаура Пицхелаури и Валентина Сизоненко.

На январь 2022 года запланирован выпуск комедии "Академия смеха" по пьесе современного японского драматурга, сценариста, актера и режиссера Коки Митани. В режиссерском дебюте молодого актера Федора Пшеничного будут играть Никита Волков и Сергей Перегудов. Куратор постановки - режиссер, актер, народный артист России Олег Леваков. Далее - "Морфий" Михаила Булгакова в постановке Евгении Богинской.

На Малой сцене будет продолжен литературно-просветительский проект "Связь времен" в формате читки. Спектакли были посвящены Гоголю, Достоевскому, Пушкину, Чехову, Бунину. В октябре состоится вечер "Булгаков и К°".

Тем временем

В рамках внеконкурсной программы фестиваля "Уроки режиссуры" в сентябре, октябре будет представлен цикл спектаклей Юрия Бутусова на площадках Москвы и Петербурга. Проект приурочен к юбилею режиссера. В Театре имени Ленсовета можно посмотреть его спектакли "Все мы прекрасные люди", "Город. Женитьба. Гоголь.", "Liebe. Schiller", "Сон об осени", "Гамлет", "Три сестры".