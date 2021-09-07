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07.09.2021 13:24

В Калининградской области усилили борьбу с "серыми" отельерами

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 203(8554)
По мере увеличения турпотока в самый западный регион инфраструктура гостеприимства развивается не только в легальном сегменте, растет и рынок нелегальных туристических услуг. В частности, в последнее время получили распространение "серые" гостиничные схемы: размещение туристов в индивидуальных жилых домах (ИЖД).

- Большое количество предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги, в нарушение законодательного запрета осуществляют свою деятельность в ИЖД, на землях, которые были предоставлены для строительства ИЖД, и без проведения соответствующей классификации, - подчеркнула заместитель председателя регионального правительства Ирина Сорокина.

Фото: iStock
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Только из-за неуплаты налога на землю под такими гостиницами бюджеты разных уровней теряют, по предварительным подсчетам, не менее шести миллионов рублей ежегодно. Кроме того, владельцы этих домов платят за коммунальные услуги как потребители-физлица, а разница между социальным тарифом и тарифом для бизнеса возмещается ресурсоснабжающим компаниям также из бюджета.

Системная работа по выводу гостиниц из "подполья" началась еще год назад. Тогда проверки выявили более ста случаев, когда гостиничная деятельность осуществлялась в индивидуальных или многоквартирных домах, а также объектах незавершенного строительства. Предпринимателей предупредили о необходимости устранить нарушения и пообещали им содействие в правовом поле.

На недавнем совещании у губернатора области подвели итоги годовой работы. Многие представители туриндустрии, особенно крупные, с тех пор изменили разрешенный вид использования своего земельного участка и устранили другие нарушения, но в отрасль вливаются все новые желающие заработать на турпотоке. За минувший год, по словам Ирины Сорокиной, мониторинг охватил более 90 объектов. Выявлены случаи завуалированных гостиничных услуг, которые предоставляются в частном жилье через объявления об аренде. Теперь собственников 39 квартир и домов проверит региональное управление ФНС России на предмет регистрации в качестве ИП или самозанятых.

Частные гостиницы региона пройдут проверку на легальность

С начала этого года 53 хозяйствующих субъекта и предпринимателя, заселяющие туристов в ИЖД, получили предписания об устранении нарушений. Вскрылись и "серые" схемы с оформлением персонала, что, впрочем, проверяющих не удивило. Например, хостел, показавший доход в несколько десятков миллионов рублей за 2020 год, указал "ноль" в графе "среднесписочная численность сотрудников". Отсутствие персонала показали и два гостевых дома, официально заработавшие по нескольку миллионов рублей.

Власти региона вновь предложили предпринимателям привести объекты гостеприимства в соответствие с Жилищным и Земельным кодексами. А подобные совещания с представителями гостиничного бизнеса станут регулярными.

Между тем

Областное министерство регионального контроля обнаружило пять случаев, когда сертификацию калининградских гостиниц проводили организации из других субъектов России, причем все эти отели размещались в индивидуальных жилых домах.

- Расцениваем это как получение сертификата в обход действующего законодательства, - заявила глава минконтроля Елена Серая и пообещала, что такие объекты будут выявляться совместно с облпрокуратурой, а информация уйдет в Ростуризм для решения вопроса об отмене аккредитации таких отелей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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