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07.09.2021 10:22

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В Мурманском морском торговом порту появился новый отечественный суперкран
В Мурманском морском торговом порту введен в эксплуатацию первый кран российского производства "Витязь", который обладает максимальной грузоподъемностью 124 тонны - наибольшей из всех кранов с шарнирно-сочлененной системой, которые ранее выпускались и эксплуатировались в СССР и России. Проект реализован в рамках программы по импортозамещению. Знаменательное событие произошло в рамках торжественных мероприятий, посвященных 106-летию АО "Мурманский морской торговый порт". Сигнал для начала работы суперкрана дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АО "ММТП" Алексей Рыкованов, глава инициативной группы "Наш Мурманск" Евгений Никора, директор по продажам ЗАО "СММ" Эдуард Айвазьян.
Фото: Пресс-служба ММТП Фото: Пресс-служба ММТП
Фото: Пресс-служба ММТП

- Очень важно, что в ММТП появляются новые проекты, увеличивается грузооборот, обновляется оборудование - самый мощный кран этого класса российского производителя. Всех поздравляю не только с праздником, но и с тем, что порт активно развивается! - подчеркнул Андрей Чибис.

Новый кран "Витязь" с шарнирно-сочлененной системой является самым высокопроизводительным в своем классе из ранее изготовленных кранов ЗАО "СММ" и относится к последнему поколению перегрузочной техники. Он включает в себя все лучшие и наиболее современные технические решения, применяющиеся в краностроении.

Высота крана - 68 метров. Он дополнительно комплектуется траверсой грузоподъемностью 90 тонн для подъема железнодорожных вагонов и грейфером для перевалки железорудного концентрата. "Витязь" дополнил 45 действующих кранов ММТП, 21 из которых произведены ЗАО "СММ". Новая техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.

Фото: Пресс-служба ММТП

- Пуск крана в эксплуатацию в дни празднования 106-летия предприятия символичен. Тем самым мы продолжаем традиции нашей крупнейшей стивидорной компании Арктической зоны России, когда на протяжении минувших десятилетий мы всегда были на передовом крае решения самых ответственных задач, внедрения новаций. Сегодня мы делаем еще один шаг вперед, - отметил Алексей Рыкованов.

По словам генерального директора ЗАО "СММ" Олега Титберии, в "Витязе" воплотились и лучшие конструкторские наработки, использован уже имеющийся опыт поставок перегрузочного оборудования, а также применены все действующие стандарты безопасности, эргономики, средств доступа и обслуживания.

Справка

АО "Национальная транспортная компания" (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО "Мурманский морской торговый порт". В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 тысяч человек.

Пресс релиз предоставлен АО "Мурманский морской торговый порт"

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